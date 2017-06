Letních brigád je hodně

Frýdek-Místek Studentům začínají letní prázdniny a mnoho z nich pokládá volno za příležitost k výdělku. Práce je podle studentů dost zájemci si jen nesmí moc vybírat a musí se spokojit i s tím, že léto stráví za pokladnou či u pásu.

Nabídka brigád je přitom široká brigádníci mohou prodávat zmrzlinu, pomáhat v obchodě či v restauraci, také pracovat ve směnném provozu nebo roznášet balíčky pro Českou poštu. „Už od patnácti chodím na brigády, pracovala jsem v charitě ADRA, doučovala děti, prodávala v obchodě s oblečením a teď budu pomáhat v kavárně," vyjmenovává devatenáctiletá Petra Vrbová z Frýdku-Místku.

Průměrná odměna za brigádu pro studenta se pohybuje v rozmezí šedesáti až devadesáti korun na hodinu. Nejvyšší odměny mívají zaměstnanci v pohostinství a směnném provozu. „Pracovala jsem na směny v supermarketu a můj plat se během brigády zvýšil několikrát, až na částku, která je pro brigády nadprůměrná. Peníze však byly opravdu zasloužené, člověk se během pracovní doby nezastavil," popisuje svou zkušenost Zuzana Plesníková.

Brigádníci se shodují, že pracovních nabídek je dost. „Myslím si, že brigád je hodně, člověk nesmí být vybíravý," přemýšlí Vrbová. Shoduje se s ní i Plesníková. „Z mé zkušenosti je brigád opravdu mnoho, nikdy jsem neměla problém si něco najít," dodává.

Slova Vrbové potvrzuje i Nikola Zagorová z Frýdku-Místku. „Dlouho se mi nedařilo brigádu sehnat, nechtěla jsem totiž jít pracovat na směny nebo do supermarketu. Práce, která by nebyla vyloženě manuální, se těžko hledá. Nakonec jsem brigádu našla, ale budu kvůli ní muset dojíždět do Rychaltic."

Například o brigádu na aquaparku Olešná je zájem obrovský obsazeny jsou všechny pozice, tedy nejen plavčíci, ale i pokladní, recepční a úklid. Podle jednatelky společnosti Sportplex Michaely Mahrové bývá přitom o plavčíky největší nouze. „Jde o kvalifikovanou práci, která vyžaduje akreditovaný kurz. Ten si plavčíci hradí sami stojí čtyři tisíce korun a musí se obnovovat každé dva roky," vysvětluje Mahrová. Mzda plavčíků na aquaparku se pak pohybuje od pětasedmdesáti do pětadevadesáti korun na hodinu. Jednou z nejčastějších nabídek je i roznos letáků. Podobnou brigádu nabízí i Česká pošta, která vyžaduje alespoň výuční list a brigádu nabízí studentům po celý rok. Největším problémem letních brigád je časová flexibilita zájemců. „Od studentů se očekává, že budou mít pořád čas, což přes léto plné plánů a dovolených nejde tak úplně zaručit," myslí si Petra Vrbová.

