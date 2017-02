Lidé si stěžují na zimní údržbu zledovatělých chodníků

Frýdek-Místek - Počasí minulých dní „zavařilo" zejména chodcům. Tání sněhu, mrholení a následné mrazivé teploty zapříčinily, že se chodníky proměnily v hrbolatá kluziště.

Ledovka. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Poláková - Uvírová

Lidé si stěžují na úpravu chodníků například v rámcifacebookové skupině, která se zabývá děním ve Frýdku-Místku. Pracovníci technických služeb by se podle některých měli o chodníky lépe starat, jiní se jich na druhé straně zastávají.

Led leží například na chodníku uprostřed „bulváru", problémy byly také kolem polikliniky. „Na ČSA je to jedno velké kluziště. Máme tu veřejné bruslení zadarmo," napsala třeba Klára H. Problémy lidé hlásí i ve Frýdku. „Bydlím v ulici Bavlnářská, kde je za domem z chodníků, nedávno vybudovaných, jedno velké kluziště," konstatoval včera Antonín B. Stěžují si i na další lokality, včetně třeba ulic J. Božana nebo I. P. Pavlova. Padly i zmínky o úrazech, které se kvůli ledovým chodníkům údajně staly. Informování o problematických úsecích se brzy proměnilo ve vášnivou diskusi o tom, jak se technické služby o ně starají. Někteří tvrdí, že péče je nedostačná, jiní pracovníky hájí.

Předseda představenstva společnosti technických služeb Jaromír Kohut včera upozornil, že vlivem počasí nastala od pondělního večera ve Frýdku-Místku „zcela výjimečná situace", kvůli které byli pracovníci TS tři dny prakticky nepřetržitě v terénu. Přestože jedou přesně podle plánu zimní údržby, chodci ve městě mohli mít částečně oprávněný pocit, že v ulicích je kluziště.

„Mrazy, kdy teploty jsou čtvrtý den permanentně pod nulou, k tomu mrznoucí déšť, padající mlha, občas i mírné sněžení," vypočítal Kohut důvody, které k tomu vedly. Podle něj technické služby během tří dnů spotřebovaly 170 tun soli, což je 17 procent průměrné roční spotřeby, další desítky tun inertního posypu leží v Zelinkovicích a dalších městských částech.

„Stejně jako v jiných městech i my jsme zaznamenali kritiku na údržbu chodníků. Všechny hlavní chodníky v majetku města, i ty na sídlištích, však byly posypány v limitu, který je stanoven v plánu zimní údržby. Technické služby disponují určitým počtem techniky a lidí, nemůžou být v jeden čas všude," řekl náměstek primátora Karel Deutscher. Doplnil, že některé chodníky nejsou v majetku města a některé sice jsou, ale podle zákona nespadají do komunikací, které město musí udržovat. „Jsou to zejména chodníky vedoucí ke vchodům panelových domů," dodal náměstek.

Ne všichni jsou vůči zimní údržbě chodníků negativní. „Pořád dokola, pořád dokola. Uvědomte si, kolik těch chodníků ve městě je, a prostě se to nestíhá. Neobviňovala bych technické služby za to, že nesolí a neuklízí," míní uživatelka Lenka J. Další upozorňují, že v zimě jsou podobné situace běžné, přičemž na místě je opatrnost. „Doporučuji nehledět do mobilů, ale pod nohy. Je únor a mrzne," napsala na Facebook Jana D.