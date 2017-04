Lidem se nelíbí, kam kráčí EU. Někteří by z ní klidně vystoupili

Frýdek-Místek - Stále častější teroristické útoky a neschopnost jim zabránit, policejní ozbrojenci v centrech měst, chaos a nedostatek informací v souvislosti s nelegální migrací.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

Deník se včera v ulicích Frýdku-Místku ptal lidí, jak vnímají situaci, do které se dostaly země západní Evropy, například Švédsko a Francie, a zda je to důvod pro debatu o tom, jetsli má Česká republika do budoucna setrvávat v EU.

„Těžká otázka. Myslím si, že k Západu patříme. Já bych byla pro to, zůstat v unii. Protože jsme příliš malý národ na to, abychom zůstali sami. Unie nám přece jen dává větší bezpečí a jistotu," prohlásila anonymně 40letá žena, kterou Deník oslovil na náměstí v Místku. „Já bych zase vystoupil," oponoval její o čtyři roky starší manžel. „Protože si myslím, že unie nás hodně svazuje, že nám vlastně poroučí," shrnul.

Také 52letý Oldřich Heimer měl jasno. Podle něj nejde jen o ilegální migranty. „Nechci být v unii z jednoho důvodu dokud jsme nebyli v EU, měli jsme těžký průmysl, zemědělství, byli jsme soběstační. Teď je všechno úplně na hadry. A ještě aby nám někdo z EU diktoval, jak mají vypadat okurky nebo rohlíky, to už je trochu moc, ne?" V případě referenda by prý o vystoupení z EU hlasoval „všemi dvaceti".

Pětatřicetý Petr Holiš z Frýdku-Místku, jehož redakce oslovila během odpolední procházky s rodinkou, si včera nebral servítky. „Češi vždycky lezli někomu do p..... Nejdřív Rusákům, pak Američanům. Otázka je, zda se zprávy v médiích zakládají na realitě. Kam to všechno spěje? K válce, to každopádně, a je jasné, že jsou obavy hlavně o děti. Myslím si, že pokud jsme patrioti, tak bychom se měli oddělit od všeho. Takže vystoupit i z EU to každopádně," prohlásil Holiš.

„Je potřeba lásky tomuto světu, myslím, že tím je řečeno všechno," řekla k problémům v EU oslovená šedesátnice. „Lidská láska a láska boží zvítězí nad zlem. Určitě," dodala učitelka.