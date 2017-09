Lokalita u nádraží ve Frýdku se dočká změn

Nový dopravní uzel, rychlá pěší spojka na nejlidnatější sídliště ve městě nebo přesun sídla městské policie. Lokalitu poblíž vlakového nádraží ve Frýdku zřejmě čekají zásadní změny.

Železniční stanice ve Frýdku-Místku. Ilustrační foto.Foto: Marek Cholewa

Plány se vesměs točí okolo chystaných novinek v provozování městské hromadné dopravy. Stávající autobusové nádraží, které funguje sotva deset let, by se mělo proměnit v zázemí městského dopravního podniku. Autobusové stanoviště by se pak mělo přesunout do prostoru před vlakovým nádražím, takže by vznikl dopravní uzel.

Zastupitelé v pondělí schválili, že do vlastnictví města přejdou pozemky i objekty Slezanu v okolí vlakového nádraží. Po období chladných vztahů mezi magistrátem a vlastníky Slezanu se v posledních letech rozjela vzájemná spolupráce, díky které teď magistrát uskuteční směny a nabytí některých nemovitostí holdingu Slezan. Město taky získá nový koridor v areálu Slezanu, který umožní pohodlné spojení sídliště Slezská a přilehlých částí s Místkem, a to přes dopravní uzel.

„Je to výhodné pro město, které zcelí pozemky, otevře průmyslový areál a umožní cestujícím dostat se velice zkráceně na dopravní uzel,“ řekl při pondělním jednání zastupitelů náměstek primátora Jiří Kajzar.

Stále však není jasno, zdali budou na autobusové stanoviště před vlakovým nádražím jezdit autobusy nového městského dopravního podniku, nebo soukromého dopravce. Dopravní podnik, jehož založení loni schválili městští zastupitelé, by mohl provozovat MHD od prosince 2018. Tím by odstřihl stávajícího soukromého dopravce. Jenže uvedení dopravního podniku do ostrého provozu zatím město neposvětilo, zastupitelé by o tom měli jednat na mimořádném jednání za několik týdnů. Výhrady k projektu má opozice i stávající dopravce.

STRÁŽNÍCI SE PŘEMÍSTÍ BLÍŽE K NÁDRAŽÍ

V blízkosti dopravního uzlu, který zřejmě nabídne i zázemí pro cyklisty a podobně, by se mělo nacházet nové sídlo městské policie, které současné prostory už nestačí. Strážníci by se mohli přesunout do budovy bývalé textilní školy v Těšínské ulici. Za přestavbu sídla by mělo město utratit podle předpokladů 45 milionů korun, podstatná část peněz má směřovat na technické vybavení.

„Počítá se s tím, že do budovy by bylo umístěno i oddělení přestupků odboru vnitřních věcí, což přinese větší bezpečnost zaměstnanců při ústních správních řízeních a zejména jednodušší a operativnější komunikaci s městskou policií. Prostory umožňují také zřízení místnosti Centra krizového řízení vybaveného záložními zdroji elektrické energie, přístupem do počítačové sítě, městského kamerového systému a podobně,“ vyspecifikoval primátor Michal Pobucký.

Architektka města Milada Baumannová podotkla, že na základě memoranda o spolupráci města se Slezanem je úkolem propojit uzavřené areály Slezanu s okolím. „Neznamená to, že zbouráme jen ploty, které jsou kolem areálu, ale musíme dořešit všechny vazby,“ řekla. Nyní se zpracovávají územní studie. Náměstek primátora Jiří Kajzar označil Slezan za město ve městě. „Je to obrovský komplex průmyslových budov, který je vrostlý do města. A ten je potřeba oživit,“ míní Jiří Kajzar.

Zastupitelé v pondělí v rámci „balíčku“ směn a nabytí nemovitostí rozhodli také o tom, že město získá pozemky v oploceném areálu TJ Slezan, na nichž má vzniknout skatepark a město je potřebuje pro výstavbu i bezproblémový přístup.