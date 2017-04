Město cvičně řešilo povodeň

Hasiče, kteří u řeky Ostravice sypali písek do pytlů a stavěli protipovodňové stěny, mohli potkat lidé ve Frýdku-Místku.

Cvičení, kterého se zúčastnili i hasiči, mělo prověřit připravenost města na povodně. Foto: Město Frýdek-Místek

Šlo ale jen o cvičení. Primátor města Michal Pobucký ve středu odpoledne svolal Bezpečnostní radu a Krizový štáb s cílem prověřit připravenost a schopnost operativně řešit případné povodně.

„Všichni zúčastnění se dostavili v požadovaný čas do zasedací místnosti magistrátu a následně vyjeli do terénu," uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Součástí cvičení byla i komunikace formou videokonference. „Zapojeni do ní byli Povodí Odry, Integrované bezpečnostní centrum Ostrava, Český hydrometeorologický ústav Ostrava a také město Frýdlant nad Ostravicí. Některé menší chyby při videopřenosu se rychle vyladily a následně už bylo možné předávat si vzájemně informace o stavu průtoku v řece, o výši hladiny v přehradě Olešná, o předpovědi počasí na nejbližší hodiny a dny a podobně," přiblížil první minuty cvičení primátor Michal Pobucký.

Následně vyjely jednotlivé složky do terénu. Ke splavu U Žida na řece Ostravici přijeli dobrovolní hasiči ze Zelinkovic, Lískovce, Skalice i Frýdku, také krajští profesionální hasiči z Frýdku-Místku a strážníci. Kromě monitorování povodňového stavu na řece Ostravici přijali na místě preventivní protipovodňová opatření. K řece dopravili protipovodňový kontejner s protipovodňovými stěnami a dalším vybavením a také kontejner s pískem, který hasiči plnili do pytlů. Otestovány byly i gumové protipovodňové stěny plněné vodou. Strážníci si vyzkoušeli ostrahu koryta rozvodněné řeky před zvídavými přihlížejícími a cvičně byly připraveny také případné objízdné trasy pro případ nutnosti uzavření některých komunikací.

„S výsledkem cvičení jsem spokojen. Všechny zúčastněné složky fungovaly, jak měly," uzavřel primátor Michal Pobucký.