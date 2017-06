Městská vyhláška zreguluje otevírací dobu provozovny na Růžovém pahorku

Třemi novými vyhláškami vyrukovalo zastupitelstvo při poslední zasedání ve Frýdku-Místku. Převážně se zaměřilo na dobu nočního klidu a otevírací dobu provozoven během ní.

První vyhláška se týká přímo nočního klidu a to takovým způsobem, že v některých případech může být jeho doba od 22 do 6 hodin zmírněna. Výjimku získají především větší akce a festivaly, jako jsou Mezinárodní folklorní festival a Sweetsen fest, kdy se může zábava z pátku na sobotu a ze soboty na neděli protáhnout až do 4 hodin. „Máme za to, že zejména letní akce pod širým nebem mají ve městě své místo. Nekonají se každý den, ani každý víkend na jednom a tom samém místě, a věříme, že výjimečné zkrácení doby nočního klidu občané pochopí a ti, kteří na takových akcích budou, přivítají skutečnost, že se kvůli nočnímu klidu nemusí přestat bavit už v deset večer,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Druhá vyhláška byla mířena na omezení nonstop provozovny v komplexu na Růžovém pahorku. V souvislosti s narušováním veřejného pořádku a rušením nočního klidu proto byla otevírací doba vymezena přes všední dny jen do půlnoci, v pátek a sobotu ale bude možno posedět v oblíbené provozovně Excel až do jedné hodiny ranní. „Stížnosti na hluk, nepořádek, výtržnictví a vandalismus zde řeší strážníci i policisté opakovaně a v létě téměř denně. Město se snažilo s majitelem vyjednat nějaká schůdná opatření, která by vedla k nápravě, ovšem marně,“ uvedla důvody regulace mluvčí magistrátu Frýdku-Místku Jana Matějíková.



Třetí vyhláškou se město snaží zničit požívání alkoholických nápojů a kouření ve vybraných lokalitách. Ta už je sice nastolena poměrně dlouho dobu, ovšem díky ovlivnění ze strany Ministerstva vnitra se město rozhodlo starou vyhlášku zrušit a vydat novou. „Kouření je podle zákona zakázáno na dětských hřištích a podle vyhlášky i v okolí 10 metrů od nich. Ve vyhlášce byly také zpřesněny vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholu. Vyhláška nabude účinnosti dnem 29. června,“ dodala mluvčí Jana Matějíková.