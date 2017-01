Na horách je až metr sněhu. Lyžuje se všude

Do Beskyd konečně přišla pravá zima.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Sněhové žně potvrzují třeba ve ski areálu Mezivodí v Bílé. „Sněží třetí den a docela intenzivně. Kvůli přívalům nového sněhu upravujeme sjezdovky co dvě až co tři hodiny," řekla včera dopoledne pracovnice pokladny areálu Ivana Jaglářová a doplnila, že na sjezdovkách leží kolem sto dvaceti centimetrů sněhu. V provozu je celý areál, včera ale rekreační lyžaři mohli využívat jen malý vlek v Bílé se totiž konaly závody na snowboardech. Dnes už jsou veřejnosti k dispozici všechny tři vleky.

Přestože dopravní situace na cestách v Bílé není kvůli vydatnému sněžení ideální, podle Jaglářové lyžaři nemají výrazný problém se do areálu dostat. „Lidé k nám bez problému přijíždějí, i když tolik sněží. Včera jsem jela já pomalu, opatrně a v pořádku jsem dojela. Ale viděla jsem policisty, kteří stáli v Bílé na pumpě a nepouštěli kamiony. Cestou jsem nepotkala ani jeden," dodala Jaglářová.

Ski areál v Mostech u Jablunkova hlásí 60 až 80 centimetrů sněhu, lyžaře však včera potrápil vítr. „V horní části, která je odlesněná, jsou silné nárazy větru a je to tam nebezpečné. Proto je v provozu pouze malý vlek. Situaci ale sledujeme, pokud se to změní, budeme na to reagovat," řekl šéf areálu Jaroslav Bojko včera odpoledne.

Také na Jablunkovsku včera sněžilo, do mosteckého areálu se ale zájemci autem bez problémů dostali. „Všechno je v pořádku, výjezd na sjezdovku se sype kamenivem, auta tady běžně jezdí," poznamenal Jaroslav Bojko. Včera odpoledne už v Mostech panoval sedmistupňový mráz, očekávalo se, že teploty poklesnou až na minus dvanáct stupňů Celsia. Jaroslav Bojko naznačil, že pokud to počasí umožní, zasněží se další sjezdovka tak, aby mohla být od příštího týdne v provozu.

Lyžuje se také ve ski areálu Řeka, kde spustili provoz Modré sjezdovky a dětského parku. Zájemci si mohou zalyžovat denně od 9 do 16 hodin, od 17 do 21 hodin je v plánu večerní lyžovaní. Červená sjezdovka je stále mimo provoz, leží na ní totiž pouze deset centimetrů sněhu.

Lyžuje se rovněž v čeladenském areálu Kociánka, kde tradičně spoléhají pouze na přírodní sníh. „Snežilo prakticky od středečního rána, řekla bych, že připadlo asi třicet centimetrů nového sněhu. Byla tady dokonce i takzvaná bílá tma," řekla včera pracovnice areálu. Míní, že cesta k areálu bude v těchto dnech prohrnutá. Lyžuje se od devíti hodin do třinácti hodin, poté od čtrnácti hodin a večerní lyžování končí kolem 20. hodiny.

Areál Kempaland v Bukovci hlásí 50 centimetrů sněhu. „Za den přisněžilo asi patnáct centimetrů," řekla pracovnice Kempalandu s tím, že ke sjezdovce se dá dojet. „Samozřejmě záleží, jak prohrnují cesty, ale jezdíme do práce každé ráno a ještě se nestalo, že bychom nedojeli," prozradila s úsměvem.

Díky vydatné sněhové nadílce si přijdou na své běžkaři na Třinecku. „Milovníci bílé stopy opět mohou využít ideální sněhové podmínky a jít si zaběhat na lyžích Na Odmiarek a v lokalitě osady Ostrý v Nýdku, kde jsou strojově připravené stopy pro klasický běh. Ideální jsou i podmínky pro bruslení, a to v lokalitě Odmiarek," informovaly webové stránky obce Bystřice s tím, že běžecká stopa je strojově upravena i na louce pod bowlingem u Hluchové.