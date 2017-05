Na třineckém náměstí zájemcům zdarma vyšetří znaménka

Třinec - Pokud máte na svém těle podezřelé pigmentové skvrny či znaménka, nechte si je zdarma zkontrolovat odborníky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Bezplatné vyšetření kůže v rámci akce Spolu proti melanomu nabídne obyvatelům Třince jedna z pojišťoven, a to ve středu 24. května na náměstí Svobody. Odborné vyšetření bude zcela zdarma a mohou jej podstoupit všichni zájemci bez omezení věku a bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Mateřská znaménka budou kontrolovat tři lékaři ve speciálním stanu s potřebným soukromím v době od 10 do 17 hodin.

Lidé rovněž dostanou odborná doporučení, jak pokožku správně chránit před slunečními paprsky a jak rozpoznat první příznaky změny znamének při samovyšetření. Zájemci si budou moci změřit krevní tlak či množství tukové tkáně v těle.

Zhoubný melanom patří mezi nejzhoubnější druhy rakoviny, neboť začíná relativně brzy metastazovat do dalších částí a orgánů lidského těla. Proto je důležité odhalit nemoc včas. Podle statistik zemře na zhoubný melanom kůže 340 až 400 osob ročně.

Akce Spolu proti melanomu se poprvé uskutečnila loni, kdy zavítala do osmi vybraných měst České republiky a vyšetřila přes 6,5 tisíce lidí. Lékaři zachytili celkem 328 nálezů znamének, která si vyžádala podrobnější vyšetření.