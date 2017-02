Na vandaly ve Vendryni nastraží fotopasti

Nejen fotopasti mají pomoct v boji s vandaly, kteří trápí Vendryni. Poškozují například hlavní uzávěry plynu nebo odkrývají kanálové vpusti.

Fotopast. Ilustrační fotoFoto: Deník/David Taneček

„Je to takový vandalismus pubertálního původu, v uvozovkách řečeno. Někdo jde večer nebo nad ránem, poškodí vrátka u rodinného domu, zvonky, hlavní uzávěr plynu a podobně. Vandalismus takového druhu, jehož cílem bylo poškození soukromého majetku, se opakoval třikrát," uvedl v pondělí starosta obce na Třinecku Bohuslav Raszka s tím, že vandalové rovněž přesunuli víko od kanálové vpusti. „Nemáme informace, že by se to dělo i v okolních obcích, takže je to pravděpodobně místní záležitost," dodal starosta.

Obec kvůli problémům dostala i několik připomínek lidí z Vendryně, situaci se snaží řešit. Pomoct mají fotopasti, spolupráce s policisty nebo třeba lepší osvětlení míst, kde se vandalské činy udály.

Místostarosta Milan Zakřevský ovšem řekl, že opatření stále nepřinášejí výsledky, jaké by si představoval. „Nicméně malý posun zde je, jdeme určitým pachatelům již po stopách a je jen otázkou času, kdy vyjde na světlo nějaký vandal. Snad bude odstrašujícím příkladem pro další vandaly," konstatoval místostarosta, který pobídl ke spolupráci lidi z Vendryně. Pozornější by podle něj měli být zejména v noci. „I malé svědectví nám může pomoct," uzavřel Milan Zakřevský.