Nahota se na letních koupalištích nenosí

Pokud vyvstane otázka ohledně nahoty u vody, o kontroverzní názory není nouze. Někdo se cítí být pohoršen, jiným to absolutně nevadí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miloslav Dostálek

Sezona koupání je v plném proudu, návštěvníci se k příjemnému pobytu ve vodě doslova hrnou. V Třinci během jediného dne evidovali největší návštěvu v počtu šesti set lidí. Vesměs je ale návštěvnost samozřejmě podobná, jako v loňském roce.



Mnozí lidé tak řeší otázku, co na sebe. Někteří by s výběrem problém příliš neměli, protože by klidně koupaliště navštívili nazí.



Je zcela přirozené chodit nahý, ovšem v dnešní době se s nahotou setkáme maximálně na nudistické pláži, kterých je v našem okolí poskrovnu. Není divu, když si většina návštěvníků veřejných komplexů mnohdy na nahotu ostatních stěžuje.





A to i v případě koupání a opalování nahoře bez. „Vstup a pohyb v areálu letního aquaparku je možný pouze v plavkách – a to platí i pro děti všeho věku. Porušení provozního řádu v tomto směru řešíme poučením a domluvou, s výrazným porušováním se však běžně nesetkáváme,“ uvedla Michaela Mahrová, jednatelka společnosti, která provozuje aquapark na Olešné.



Podobně pohlíží na situaci i v Třinci. „Situaci ohledně nahoty nemusíme řešit, neřešíme ji ani u malých dětí. Ty nejmenší však mají povinnost nošení jednorázových plen do vody,“ zmínila se provozovatelka třineckého letního koupaliště Helena Novotná.



V jiných částech našeho kraje ale mají přece jen benevolentnější přístup a promenádování nahoře bez není až takový problém. „V provozním řádu máme, že při vstupu do bazénů musí mít návštěvník oblečené plavky, a to i děti. U dam, které volí plavky bez vrchního dílu, toto ale necháváme vyloženě na nich,“ říká kupříkladu vedoucí provozu letního koupaliště v Karviné Taťána Červená.





V Havířově mají na situaci podobný náhled. „Každou sezonu přicházejí i ženy, které volí opalování, jak se říká, nahoře bez. Většinou si zvolí odlehlejší kout koupaliště, kde mají klid, a nikdy s tím nebyl problém,“ podotýká vedoucí havířovského koupaliště Petr Šulc.