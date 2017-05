Soutěž o nejhezčí záhon

Počátkem tohoto školního roku vyhlásila frýdecko-místecká městská společnost TS soutěž pro základní a mateřské školy o nejkrásnější květinový záhon.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/David Taneček

„Do soutěže se přihlásilo celkem devět škol, z toho jedna mateřinka. Každá škola získala od technických služeb čtyři sta kusů cibulek tulipánů v pěti barvách, které následně žáci a děti ze školky vysadili do připravených záhonů dle vlastních návrhů,“ řekl náměstek primátora Pavel Machala s tím, že předem určena byla jen maximální velikost záhonů, jejich tvar a rozmístění oranžových, žlutých, růžových, červených a růžovobílých tulipánů navrhovali žáci a děti ve spolupráci s učiteli. V záhonech tedy zobrazili svou vlastní kreativitu.



„Školám jsme záhony v požadovaném tvaru předpřipravili, to znamená poryli, odplevelili i přihnojili. V říjnu jsme jim předali cibuloviny a pak už bylo vše v rukou dětí, které je vysadily a staraly se o ně až do doby jejich rozkvětu. V plné kráse se záhony tulipánů předvedly v minulých dnech, kdy jsme také spolu s hodnotící komisí, ve které nechyběli zástupci města, záhony ohodnotili a zvolili vítěze,“ přiblížil předseda představenstva TS Jaromír Kohut.

Zvítězila nejkreativnější kombinace žáků a učitelů 2. ZŠ Jana Čapka ve Frýdku na Slezské. Vítězná škola získala odměnu deset tisíc korun, které si užijí zejména žáci zainteresovaní v soutěži, škola jim z výhry částečné pokryje náklady spojené s účastí na školním výletu. Soutěžit se bude i v příštím školním roce.