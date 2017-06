Noc kostelů láká veřejnost bohatým programem

Celkově se v ostravsko-opavské diecézi otevře dnes na 131 kostelů a modliteben. Z toho na Frýdecko-Místecku jich bude veřejnosti přístupných šestadvacet. Je tedy z čeho vybírat.

Noc kostelů, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

I když akce startuje až v 17 hodin, tak například ve farnosti při kostele sv. Jana a Pavla v Místku se kostelní vrata otevřou již ráno v devět hodin pro místní školáky s pedagogy. Podobně plánují i v evangelickém kostele v obci Návsí u Jablunkova.

V jablunkovském farním kostele Božího Těla zahájí 15.30 hodin loutkové představení Noemova Archa, které v režii Vítězslava Marčíka nastudovala scéna Bajka Těšínského divadla. Kulturou bude kostel dýchat i v dalších hodinách Kulturou bude kostel dýchat i v dalších hodinách. V 17.00 hodin začíná koncert Stabat Mater od Antonia Vivaldiho. Skladbu provede pěvecký sbor Gaudeamu s doprovodem smyčcového kvintetu a varhan.

Bazilika Panny Marie ve Frýdku láká otevřením podzemní krypty, kde jsou pohřbeni zakladatelé chrámu, kněží, ale i poutníci, kteří v 18. století utonuli při cestě z Tovačova do Frýdku. Navštívit ji bude možno až do půlnoci. Mimo to je připravena aktivita pro děti s názvem Dobrodružná cesta bazilikou. Interaktivní program si připravilo místní misijní klubko.

„Pár stovek metrů od baziliky bude otevřen farní kostel sv. Jana Křtitele, kde lze kromě interiéru prozkoumat také věž s vyhlídkou na město,“ uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Věž se neotevře jenom v kostele sv. Jana Křtitele, ale i v Malé Morávce, v Dobré u Frýdku nebo ve Fryčovicích, kde bude možno ochutnat kvalitní mešní vína.