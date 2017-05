Noční neklid skončí

Frýdek-Místek - Zábavní podniky jsou ve velmi častých případech pro obyvatele bytů a domů noční můrou. Po 22. hodině se chce většina lidí naladit na vlnu ticha a klidu. Na druhé straně ti, kteří se chtějí bavit i po desáté hodině večer, mají na to také právo a povětšinou kromě pokut se jinak rušení nočního klidu řešit nedá.

Některá města se proto vydala cestou vyhlášek, které omezují fungování nočních podniků po určité večerní hodině. Stejnou cestou che jít i Frýdek-Místek, který kvůli podnětům občanů zjistil, že v lokalitě Růžového pahorku je s hlukem problém.

Sídlí zde totiž nonstop provozovna Excel. „Strážníci i policisté v okolí Růžového pahorku řeší opakovaně konflikty mezi návštěvníky nonstop baru, který je v těsné blízkosti bytové zástavby. Od místních občanů máme nespočet stížností na hluk a nepořádek. Protože s majitelem není kloudná řeč, nezbylo nám než přistoupit k vydání vyhlášky, která stanovuje provozní dobu tohoto podniku, a to do půlnoci a v pátek a v sobotu do jedné v noci. Vyhlášku musí ještě posvětit zastupitelé, pokud ji schválí, bude zhruba do dvou týdnů platit," vysvětlil důvod zvažování nad vyhláškou primátor Michal Pobucký.

Mezi lidmi ale panují rozporuplné názory. Někteří si na komplex stěžují, někteří vidí problém v jiných faktorech.

„Vyhláškou se vůbec nic nevyřeší, protože hlavní problém je v lidech bez domova, kteří popíjí svá krabicová vína a pokuřují vyžebrané cigarety hned vedle komplexu na Růžovém pahorku," myslí si jeden z hostů non-stopu Excel. Stejný názor panuje i na straně rozvozce pizzy, který v komplexu sídlí.

Jinak to ale vnímají obyvatelé okolních domů. „V noci je zde neskutečný hluk. Non-stop Excel je v noci slyšet kvůli hlasité hudbě a otevřeným oknům. Největší problém ale je, že vedle sebe sídlí hned několik provozoven, které podávají alkoholické nápoje. Pak se ten ruch samozřejmě násobí," odpověděla místní žena středního věku, která by si po schválení vyhlášky hluboce oddechla.