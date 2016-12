Novoroční ohňostroj rozzáří nebe ve městě

Příchod nového roku 2017 přivítá město Frýdek-Místek tradičním ohňostrojem.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

Odpálen bude přesně o půlnoci ze Silvestra na Nový rok z areálu Sokolík v parku u řeky Ostravice. Po dobu 12 minut budou stovky světelných raket, římských svící a kulových pum vytvářet na obloze různé obrazce s výškovým finále.

„Každým rokem před půlnocí se tisíce lidí z celého města vydávají k hlavnímu mostu přes řeku Ostravici a do jeho blízkého okolí, aby z něj mohli pozorovat jedinečnou světelnou scenérii na noční obloze. Je to tradice, která má jedinečnou a výjimečnou atmosféru s velkým nábojem pozitivních emocí, které přispívají k radosti a spokojenosti," řekl primátor Michal Pobucký s tím, že za příznivého počasí bude ohňostroj viditelný z celého města. Nejlépe si ale celou jeho choreografii lidé vychutnají při pohledu z pravého břehu řeky Ostravice, to znamená z okolí finančního úřadu a soudu.

Magistrát žádá obyvatele, aby respektovali bezpečností okruh pro dopad zbytků vyhořelých částic a dbali pokynů police k zajištění bezpečnosti a pořádku. Prostor odpaliště bude pod dohledem strážníků.

Frýdek-Místek patří mezi jedno z mála měst, které neustupuje od tradice půlnočního ohňostroje.

Na pestrobarevné efekty na obloze se můžou těšit také lidé ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ohňostroj se uskuteční v neděli 1. ledna před kulturním centrem, a to v 17.30 hodin.