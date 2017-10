O nové kotle je velký zájem

Radní Moravskoslezského kraje schválili minulý týden žádosti o kotlíkové dotace za 62,5 milionu korun prvním 534 žadatelům. Ve výzvě, která odstartovala 5. září, je celkem alokováno téměř 900 milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zájemci mohou stále podávat žádosti, jejichž vyhodnocování a předkládání ke schválení radě probíhá postupně podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. Během první hodiny vyhlášení kotlíkové výzvy přijal krajský úřad



celkem 5100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil. Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíce korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1500 do 15 tisíc korun. Do spolufinancování se zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle, kotle výhradně na biomasu, kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.



Hned po Ostravě je druhým městem v kraji s největším počtem žádostí Třinec, do úterý minulého týdne evidoval kraj 182 žádostí. Na čtvrtém místě za Opavou byl pak Frýdek-Místek se 118 žádostmi. Z hlediska žádostí dle obcí s rozšířenou působností byl pak Frýdek-Místek na druhém místě za Ostravou, a to díky 665 žádostem. Třinec ve spojení s okolními obcemi nasbíral 418 žádostí, jen o třicet méně jich měl Jablunkov a jeho spádová oblast.