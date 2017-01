Obce slaví výročí založení, které je nejasné

Nejen Frýdek-Místek, ale i další obce v okolí plánují výroční oslavy založení. Letošní rok se nese ve znamení 750 let od doby, kdy byla vydána listina, která se považuje za křestní list pro řadu měst a obcí v regionu. Historici však upozorňují, že nemusí jít o přesné údaje.

Archivní snímek z výstavy k výročí 575 let v Bašce. Foto: Deník/Marek Cholewa

„Je důležité zdůraznit, že to není založení. Obec tu mohla být deset, dvacet nebo i třicet let předtím," míní Tomáš Adamec, ředitel Státního okresního archivu Frýdek-Místek. Komplikované je to zejména v případě Frýdku-Místku, který má spletitou historii. Ves označená jako Friedeberg, která byla předchůdcem Místku, se objevuje v roce 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. „Ve Frýdku-Místku je těžké říct, co vlastně slavíme. Frýdek je mladší, ten byl založen až okolo roku 1330. Je hrozně složité to uchopit," řekl ředitel archivu.

Připomenout si 750 let od založení letos chtějí také ve Sviadnově, Paskově nebo Fryčovicích. Celkem se listina zmiňuje o dalších zhruba třiceti vsích. „Toto výročí musíme náležitě oslavit a taky si připomenout všechny události, které se zde v různých datech odehrály. K tomuto výročí připravujeme rovněž vydání pamětní knihy historie Fryčovic," podotkl starosta Fryčovic Leo Volný.

„U žádné z těch obcí nikdo nevíme, kdy vznikly, ale každý chce znát své kořeny. Čím starší zmínka je, tím jsou obce radši, že se můžou hlásit k velké tradici. Těch 750 let už je docela pěkné číslo," konstatoval Tomáš Adamec.

Frýdek-Místek kvůli 750. výročí založení města, jak to bývá prezentováno, dokonce zřídil speciální web. Návštěvníci tam najdou především seznam připravovaných akcí. „Oslavy jsou tak trochu výzva, protože příklady z jiných měst jsou spíše odstrašující než následováníhodné. Každopádně chceme pojmout oslavy civilně a vyhnout se jakékoli nabubřelosti," uvedl ředitel městské organizace KulturaFM Jakub Tichý. V plánu je třeba první městský ples.