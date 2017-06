Obchvat Třince: přechodová lávka pro pěší už slouží

/FOTOGALERIE/ Po novém obchvatu Třince se motoristé projedou zřejmě až v říjnu, už nyní je však v provozu přechodová lávka pro pěší v třinecké části Nebory.

Původně přitom Ředitelství silnic a dálnic s vybudováním lávky nepočítalo, kvůli ekonomice stavby vypadly před časem z projektu některé investice. Třinecká radnice si proto vzala nejen přechodovou lávku na svá bedra.

Díky novému ocelovému mostu zůstane zachováno důležité pěší propojení lokality Dušinec na stávající silnici I/11, která je páteřní dopravní osou Nebor. Bez výstavby lávky a navazujícího chodníku by místní obyvatelé měli značně zkomplikovaný přístup například k autobusovým zastávkám.

„Hodnotím to velice kladně. Na zastávku chodí hodně lidí nejenom tady z Nebor, ale i z Oldřichovic, Gutů. Kdyby tady lávka nebyla, museli by to obcházet dokola. Byl by to kilometr navíc," upozornil šéf osadního výboru v Neborech Adolf Bolek.

Třinecká radnice rozhodla, že lávka v Neborech vznikne i za předpokladu, že by ji muselo zaplatit město. Na přechodovou lávku a navazující chodník pro pěší se městu nakonec podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 15 milionů korun, která pokryla většinu nákladů.

„Pro spoustu starších lidí, dětí, co jdou do školy, i ty, kteří jdou na šichtu, je přechodová lávka důležitá," řekla starostka Třince Věra Palkovská.

Ocelový most na železobetonových základech, který překlenuje obchvat, má celkovou délku přes 55 metrů a je široký 3,6 metru.

„Lávka vypadá velice dobře, Nebory se můžou pyšnit zajímavou stavbou," míní starostka.

Se zprovozněním obchvatu v úsecích Bystřice Oldřichovice a Oldřichovice Nebory se počítá v říjnu. Nová stavba uleví dopravně přetížené silnici I/11, po které denně jezdí tisíce aut a náklaďáků. „Frekvence provozu je tady strašná. Ti, kdo bydlí blízko cesty, mají veliké utrpení," konstatoval Adolf Bolek.

Věra Palkovská však připomněla, že vybudováním obchvatu Třince se některým lidem zkomplikuje život. Například obyvatelům, kteří bydlí v úplné blízkosti stavby.

„Potom také těm, kteří byli zvyklí chodit nejen v lokalitě Nebor, ale i Oldřichovicích či Karpentné a najednou teď tady vede cesta. Dostat se z jedné strany na druhou je problém," podotkla starostka.