Obliba výstavy tiskaře dojímá

/FOTOGALERIE/ Už počtrnácté se konala oblíbená výstava betlémů v místecké tiskárně Kleinwächter. Zatímco exponáty prvního ročníku šlo spočítat na prstech jedné ruky, letos návštěvníci mohli obdivovat přes 150 betlémů.

Proměnit tiskárnu ve výstavní prostory není vůbec jednoduché. Uměleckým dílům z různých materiálů musejí ustoupit několikasetkilogramové tiskařské stroje. S instalací pomáhají jak pracovníci tiskárny, tak přátelé majitele. Přestože příprava zabere zhruba 250 hodin, vstupné se včera a v pondělí tradičně neplatilo.

„Vánoce nejsou o penězích. Je to o radosti, já jsem křesťan a snažím se takto něco dávat lidem," říká majitel tiskárny a sběratel betlémů Josef Kleinwächter.

Návštěva z Indonésie a Holandska

Za dva dny výstavu viděly tisíce lidí, tiskárna zaznamenala v pondělí návštěvy i z Indonésie a Holandska. Skutečnost, že návštěvníků každý rok přibývá, sběratele dojímá.

„Jsem vždycky naměkko. Lidé, kteří přijdou, jsou pro mě tím hlavním motorem. Mám obrovskou radost, že jich přibývá," usmívá se sedmašedesátiletý muž.

První výstavu uspořádal v roce 2003, kdy se pochlubil čtyřmi betlémy. Jeden z nich, pohyblivý betlém se 108 figurkami, mohou lidé obdivovat dodnes. Postupně se výstava rozšiřovala, v roce 2011 čítala osmdesát exponátů.

„Nevěděl jsem, kam až to dojde. Myslel jsem, že čtyři, pět, deset betlémů bude stačit, i to je propagování myšlenek Vánoc. Ale postupně mě to nutilo sem tam nějaký betlém koupit, nehledě na to, že většina exponátů je darovaných. Velice si toho vážím," popisuje charismatický majitel tiskárny.

152 betlémů

Oproti loňsku se počet exponátů opět zvýšil, lidé je darují i během výstavy. V plánu bylo podle Josefa Kleinwächtera letos představit 120 betlémů, do včerejška ale jejich počet narostl na 152. Kromě nich lidé mohli obdivovat práci řezbářů nebo si poslechnout živou vánoční hudbu z Oder.

Josef Kleinwächter si váží všech betlémů, které ve sbírce má. Zvlášť pyšný je například na ty od ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze.

„Pak jsou to betlémy, které jsem dostal od rodiny, například jeden z nejmenších, který je ve skořápce od vlašského ořechu," prozrazuje Josef Kleinwächter, rodák z Frýdku-Místku. Dětství prožil v domě z roku 1691 nedaleko tiskárny, a to na Antonínově náměstí.

Na své rodiště a jeho okolí se dívá také z ptačí perspektivy, další vášní sběratele betlémů je totiž motorový paragliding. Výlety „do oblak" spojuje s fotografováním, kterým se zabýval i jeho dědeček a tatínek.

„Vedení města mě poctilo tím, že chtělo, abych udělal kalendář z leteckých snímků Frýdku-Místku. Z toho mám velkou radost, je to pro mě velká motivace," prozrazuje majitel tiskárny, který při létání relaxuje.

„Tam je prostor, kde se člověk může zamyslet a přemýšlet nad tím, jak nádherná je příroda a jaký je v ní člověk malý mraveneček, a že existuje něco, co všechno tady na té Zemi řídí," uzavírá sedmašedesátiletý Josef Kleinwächter.