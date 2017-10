Obyvatelé se postavili za zachování své prodejny

V Jablunkově mělo vyrůst nové muzeum věnované Těšínskému Slezsku. Komplikace ovšem nastaly s prodejem budovy.

Radnice v Jablunkově. Ilustrační foto.Foto: Deník/Marek Cholewa

V nejstarším měšťanském domě v Jablunkově mělo vzniknout nové Muzeum Trojmezí. Na posledním zasedání, které se konalo v úterý, ale tamní zastupitelé neschválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem a Moravskoslezským krajem.

Předmětem projektu měla být rekonstrukce objektu na náměstí v Jablunkově, konkrétně budovy číslo popisné 150. Postavila by se zde nová pobočka příspěvkové organizace kraje Muzeum Těšínska.

Expozice by byla věnována Těšínskému Slezsku, jeho jihovýchodní části Jablunkovsku a fenoménu česko-polsko-slovenského trojmezí. Budovu měl kraj koupit za částku ve výši 8,62 milionu korun. „Kupní cena na pořízení nemovité věci je zahrnuta v celkových nákladech projektu a je uznatelným nákladem, to znamená, že kraj získá devadesát procent kupní ceny zpět formou dotace,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania.

PETICE ZA OBCHOD

„Pro mě byl už od začátku řešení tohoto projektu nejdůležitější osud zaměstnanců oblíbené prodejny Fabos,“ sdělila zastupitelka Kateřina Chybidziurová.

Prodejna Fabos se měla přestěhovat až poté, co se postaví multifunkční Jablunkovské centrum, do kterého by se přestěhovala.

Na zachování prodejny potravin, zeleniny a zdravé výživy dokonce vznikla na poslední chvíli také petice. „Jablunkované, pokud máte zájem o zachování prodejny potravin Fabos, od dnešního dne je tam petice, kterou je nutno co nejrychleji podepsat, poněvadž si na celou budovu brousí zuby kraj! Chce ji koupit včetně bytů a zřídit v ní další muzeum,“ stálo také v petici. Nakonec se posbíralo celkem 1 333 podpisů pro zachování prodejny. Vypadá to, že celá akce vyšla a zaměstnanci společně s rodinami, které zde žijí, si prozatím můžou oddychnout.

„Krajské zastupitelstvo rozhodlo o odkoupení budovy z vlastnictví města Jablunkov, v současné době nemáme k této záležitosti žádné další oficiální vyjádření,“ sdělila mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová.