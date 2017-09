Omezení nonstop baru ve Frýdku? Vyhláška platí dál

Přes týden o půlnoci, v pátek a sobotu pak zavřít nejpozději v jednu hodinu. Takové podmínky diktuje ve Frýdku-Místku městská vyhláška. Týká se však pouze ulice Růžový pahorek, v praxi se dotkla dříve nonstop baru Excel.

Vyhláška regulující otevírací dobu na Růžovém pahorku zrušena nebyla.Foto: Deník / Dostál Karel

„Lidé tady už příliš nechodí. Byli zvyklí, že po uzavření jiných provozoven přišli zde. Tím pádem jsou nižší tržby a provozovna prodělává,“ řekl místní barman. Zastupitelé schválili v červnu nové nařízení, které mělo vyřešit časté stížnosti na hluk, nepořádek, výtržnictví a vandalismus v lokalitě. Provozovatel chtěl rozhodnutí zvrátit, mezi místními politiky však dostatečnou podporu nenašel. Zrušení vyhlášky při pondělním jednání zastupitelů neprošlo o jediný hlas.

„V minulosti jsme tady měli několik podniků, které rušily noční pořádek. Se všemi majiteli se dalo domluvit na stavebních úpravách, případně úpravách provozního režimu, aby to nebyl nonstop, aby se tam ven postavil případně nějaký hlídač. Toto byl první případ, kdy se s provozovatelem vůbec nedalo dohodnout,“ vysvětlil zastupitelům primátor Michal Pobucký, proč zastupitelé na minulém jednání sáhli k tomuto krajnímu řešení.

„On v mezičase přišel, že to je pro něj likvidační, a že konečně udělá úpravy,“ doplnil primátor. Šlo například o nemožnost otevírání oken. Venku by stála ochranka, která by rozháněla hlučné lidi. „Kdyby přišel s tím, že úpravy udělá ještě před naším schválením vyhlášky, tak by vyhláška vůbec nebyla,“ podotkl primátor. Podle něj bylo na zastupitelích, jestli dají podniku druhou šanci, nebo ne. Stavební úpravy už jsou hotové.

„Já osobně tuto změnu nepodpořím, protože si myslím, že tři měsíce jsou krátká doba, aby se to opravdu stabilizovalo,“ řekla opoziční zastupitelka Adéla Řehová s tím, že město by se v delším časovém horizontu mělo přesvědčit, zda nedochází k porušování nočního klidu.

„Určitě se budu snažit, aby vyhláška na Růžovém pahorku zanikla, protože jinak zkrachuji,“ řekl majitel Excelu Martin Bartoň, který má strach, že další měsíce neutáhne a podnik tak zkrachuje. Zrušení vyhlášky podpořili všichni přítomní zastupitelé radniční koalice, naopak opozice byla proti. „Nejde ani tak příliš o hluk, jako o nepořádek, který v okolí komplexu na Růžovém pahorku vzniká. Tomu ale rozhodně nezabrání vyhláška omezující provoz nonstopu,“ myslí si důchodce, který v okolí komplexu bydlí. „Proti hluku se snažíme bojovat snížením hlasitosti jukeboxu a také protizvukovým opatřením,“ doplnil barman z provozovny.