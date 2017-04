Oplocení dálnice na Ostravu má chránit zvěř i řidiče

Srážka s lesní zvěří je pro mnohé řidiče oprávněným strašákem. Řešením může být oplocení podél cest. Ředitelství silnic a dálnic nově vypsalo tendr na oplocení dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem i navazujícího silničního úseku do Ostravice.

Dálnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jen loni se tam podle statistik informačního systému Ministerstva dopravy stalo přes čtyřicet nehod, za které mohla srážka se zvěří. Nedokáží jim zcela zabránit ani pachové ohradníky, které na některých úsecích aplikují myslivci, byť jde podle nich o účinné opatření.

„Fungují velice dobře. Je potřeba, aby se to co tři až pět měsíců obnovovalo," poznamenal myslivec Lubomír Hajný ze Staříče. Tamní myslivci tím začali chránit nejen zvěř u dálnice, ale také v ohrožených úsecích cest, které vedou z obce ve směru na Fryčovice, Chlebovice a Sviadnov.

Na dřevěné kůly umístěné podél silnice nebo na svodidla je nastříkaná speciální látka. Postupně uvolňuje velmi nepříjemný pach, který má zabránit zvěři vstupovat na vozovku. U srnčí zvěře je úspěšnost podle Hajného vysoká, pohybuje se mezi 70 a 80 procenty. Jenže na všechna zvířata speciální látka nestačí. Nehody tak stále nejsou výjimkou.

„Pachový ohradník samozřejmě na psy nebo divočáky nepůsobí, funguje hlavně na srnčí zvěř. Pokud tam bude plot, tak bude účinný. Je ale potřeba nějakým způsobem řešit přírodní přechody. Nevím, jak to ŘSD vyřeší," doplnil jednatel Honebního společenstva Staříč.

Cena za oplocení se v případě dvanáctikilometrového úseku mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou odhaduje na více než 26 milionů korun. U silnice do Ostravice to bude ještě o deset milionů více. Oplocení tam doplní stávající protihluková opatření, společně tak podle ŘSD vytvoří do budoucna kompaktní zábranu proti vstupu zvířat do vozovky. Celkem bude na výpadovce do Beskyd doplněno bezmála 15 kilometrů oplocení komunikace.

Škody na vozidlech při srážkách se zvěří činí desítky i stovky tisíc korun. Ještě donedávna podobné události krylo jen havarijní pojištění, v dnešní době prakticky každá pojišťovna toto riziko zohledňuje i v různých variantách povinného ručení, nabízí také možnost připojištění se pro podobné případy.

Někteří motoristé si jako kompenzaci odvezou mrtvou srnu, zajíce nebo divočáky. Kromě různých nemocí, které může způsobit konzumace veterinárně neprověřeného masa, riskují konflikt se zákonem. Mohou být obviněni z krádeže.