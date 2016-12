Opravy krajských silnic: splněno. Blíží se další

Frýdek-Místek – Krajští silničáři splnili plán souvislých oprav komunikací. Letos bylo na území kraje opraveno celkem 45 úseků s celkovou délkou 72,6 kilometru nových povrchů silnic II. a III. třídy.

Moravskoslezskému kraji, který vlastní silniční síť s celkovou délkou 2735 kilometrů, pomáhají s opravami i peníze od státu. Státní fond dopravní infrastruktury zafinancoval opravy 25 úseků za 168,4 milionu korun, opravy dalších 20 úseků byly hrazeny z krajského rozpočtu ve výši 120 miliónů korun. Správa silnic Moravskoslezského kraje splnila úkol a celou dotaci ze státního fondu, stejně jako v loňském roce, stihla vyčerpat. Ministerstvo dopravy slibuje, že se bude snažit krajům se zanedbanými komunikacemi pomáhat i nadále. „Finance na mimořádnou podporu krajům budeme hledat na začátku roku a návrh vládě předložíme do 15. února,“ řekl nedávno ministr dopravy Dan Ťok.



Na Frýdecko-Místecku patřila letos k nejvýznamnějším investičním akcím oprava povrchu silnice třetí třídy Bystřice – Paseky, opravy se dočkal také 1300 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u obecního domu v Bystřici směrem na Nýdek. Oprava povrchu se týkala také silnice III/48414 Bystré – Krásná v délce 2,6 kilometru. Přes sedm milionů korun spolykala výstavba nového kruhového objezdu ve Sviadnově.



Ani v příštím roce nebude o opravy v regionu na krajských silnicích nouze. Rekonstrukce se dočkají například další silnice ve Frýdku-Místku. Oprava více než čtyř kilometrů silnic je rozložená do dvou etap. Práce by měly být hotovy v roce 2018, počítá se s náklady ve výši zhruba 81 milionů korun. Půjde o rekonstrukci silnice III/4848, konkrétně jdeo úsek silnice ve směru od Palkovic k ulici Podpuklí a silnici II/473.



Na ní se bude kompletní oprava týkat koridoru, který začíná křižovatkou se silnicí II/477 v Bruzovské ulici, pokračuje dále po ulicích Revoluční, J. Opletala a úsek končí křižovatkou ulic J. Opletala a Ostravské ulice. Další úsek, který zanedlouho čeká oprava, začíná v ulici 17. listopadu za sjezdem na D56 a pokračuje až k autobusové zastávce Štandl. Stávající šířkové uspořádání silnice druhé třídy bude zachováno.