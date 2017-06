Otevře se krypta s těly poutníků veřejnosti?

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku patří k nejvýznamnějším církevním památkám v kraji.

Do podzemí frýdecké baziliky je obvykle přístup zakázán. To by se ale mohlo v budoucnu změnit. Foto: Deník

Chrám proto po nedávném otevření pro turisty nově získal také průvodce, který je šest dní v týdnu připraven pro zájemce komentovat pohnutou historii baziliky a upozornit i na kryptu ukrývající ostatky poutníků z 18. století. „Ta sice není volně přístupná, ale do budoucna bychom ji chtěli otevřít také. To ovšem předpokládá nutné stavební úpravy," řekl Miroslav Přikryl z Biskupství ostravsko-opavského, které projekt otevřených chrámů koordinuje. Zastupitelé ve Frýdku-Místku nově schválili dotaci ve výši 400 tisíc korun na zpracování stavebně technického průzkumu a zaměření krypty, a to včetně hydrogeologickému průzkumu, pasportu kanalizace a odvodnění a posouzení klimatologa. Projekt určí nezbytné stavební práce k celkové revitalizaci. Následně vznikne projektová dokumentace s rozpočtem stavebních prací, peníze by pak mohly putovat z Ministerstva kultury. „Nyní je velkým problémem velká vlhkost v kryptě, což má za následek drolení se cihel. Cílem je zpřístupnění krypty veřejnosti v pravidelných intervalech, což přinese zatraktivnění celého města v očích turistů," podotkl radní Marcel Sikora, který je také předsedou magistrátní komise cestovního ruchu. Opadávající zdivo ničí uložené mumie, není navíc jasné, zda není narušena i statika. Krypta, která se návštěvníkům otevírá jen výjimečně, se nachází v hloubce okolo tří až čtyř metrů pod úrovní podlahy baziliky. Je nejvýznamnějším podzemním prostorem města a má pohnutou historii. V rakvích a na rozložených kusech plátna spočívá více než desítka lidských těl. Kvůli poutníkům, pod nimiž řeka náhle strhla most, se podzemnímu prostoru přezdívá Poutnická krypta. „Lidé se zde pohřbívali do roku 1780. Potom kryptu z obav před šířením nákazy nechali na dvě stě let zazdít," vysvětlil před časem historik Petr Juřák z Muzea Beskyd.

Autor: Lukáš Morys