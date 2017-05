VIDEO: Památce padlých se ve Frýdku poklonili i motorkáři

/FOTOGALERIE/ Státní hymny i ruské písně dnes zněly frýdeckým hřbitovem. Motorkáři, zástupci různých organizací i desítky běžných lidí přišli zavzpomínat na padlé hrdiny z druhé světové války a položit květiny k památníku padlým příslušníkům Rudé armády.

„Byl to takový nultý ročník, příští rok už to bude oficiální akce,“ podotkl hlavní koordinátor motokolony za Moravskoslezský kraj Patrik Balarin s tím, že za rok by do Frýdku-Místku podle jeho představ měla vést oficiální trasa Cesty vítězství. Dorazit by tedy měl hlavní peloton včetně Nočních vlků, známého ruského motorkářského klubu.

Akci, která se uskutečnila bez oficiální podpory města, měla na starosti oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu na Beskydsku. Zástupci města za účasti členů Československé obce legionářské, atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Sergeje Mitjaeva a veřejnosti položí kytice a věnce na městském hřbitově ve Frýdku ve čtvrtek v 16 hodin.

Pod památníkem jsou ostatky 966 vojínů a 77 důstojníků Rudé armády padlých při květnových bojích v prostoru Českého Těšína, Fryštátu, Frýdku-Místku a Nového Jičína. Naproti památníku jsou čestné hroby 50 místních občanů, kteří se stali oběťmi květnových bojů o Frýdek-Místek.