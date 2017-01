Pamlsková vyhláška: školních bufetů ubývá

S novým rokem začala platit takzvaná pamlsková vyhláška. Na základních školách se nesmí prodávat potraviny, které byly označeny za nezdravé.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Běčák

Provoz musel po letech ukončit třeba bufet v ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci. „Ano, je to kvůli této vyhlášce," potvrdila Magda Nogová, která je řízením školy pověřena. Bufet nyní funguje pouze pro prodej mléka před vyučováním.

„Je to škoda, protože nemám pocit, že by se tam prodávaly nezdravé věci. Jen se prostě do vyhlášky nevešly. Bufet byl v rámci školní jídelny provozován tři roky a u dětí byl oblíbený," konstatovala Magda Nogová s tím, že žáci si do loňska kupovali s oblibou například chutné pomazánky, které připravovaly kuchařky ve školní jídelně.

Nogová už dříve v souvislosti s vyhláškou prohlásila že „politici opět vylili s vaničkou i dítě", a servítky si škola nebere ani nyní. „V případě příznivé změny této nesmyslné vyhlášky provoz bufetu ihned obnovíme. Případný nesouhlas můžete vyjádřit podpisem petice," upozorňuje škola na svých internetových stránkách. Pokud podle Nogové v Praze dostanou rozum, lze bufet opět zprovoznit zhruba do týdne.

Na webu třinecké školy byl už v prosinci zveřejněn otevřený dopis, který je adresován ministryni školství Kateřině Valachové. Škola ji žádá, aby přehodnotila stanovené parametry ve vyhlášce. K dopisu jsou připojeny podpisy žáků, jejich rodičů a učitelů, kteří doufají, že školní bufet nezanikne. Podobné záležitosti nemuselo na přelomu roku řešit vedení ZŠ Vendryně. „My jsme žádný bufet neměli, ani žádné automaty, takže nás se takzvaná pamlsková vyhláška nedotkla," řekla ředitelka vendryňské školy Bohuslava Burá. „Z mého ryze osobního pohledu jsou bufety na základních školách zbytečné. Rodič by se měl postarat o to, aby dítě mělo kvalitní svačinu, a myslím si, že i my v jídelně vyvařujeme kvalitní stravu," poznamenala Burá.

S nadsázkou lze konstatovat, že základní školy to mají jednoduché. „Pamlsky" nemohou vydat žádnému z žáků. Podobně jednoznačné je to u čtyřletých středních škol, kde vyhláška neplatí. Složitější situaci ale mají u víceletých středních škol dva nebo čtyři ročníky totiž spadají do rámce povinné školní docházky. Mladší děti si „nezdravé" potraviny koupit nemohou, zatímco starší ano.

Kromě čtyřletého mají šestileté studium například na Gymnáziu Frýdlant nad Ostravicí. Ředitelka Petra Schwarzová vysvětlila, že škola nevlastní prostory, kde by provozovala bufet nebo by pro tento účel pronajímala prostory. Studenti chodí do jídelny Scolarest na přilehlé základní škole, kde si také mohu kupovat svačiny o přestávkách. „S paní vedoucí zařízení jsme udělali patřičné kroky a informovali rodiče a žáky, že děti do patnácti let si nemohou tyto věci kupovat. Tudíž je dostanou jen na základě občanského průkazu, kterým svůj věk prokáží. V případě, že by to starší student koupil tomu mladšímu, máme to ošetřené jako porušení školního řádu," uvedla ředitelka školy. Vzhledem k zamýšlenému cíli podle ní není dané opatření šťastně zvoleno. „Myslím si, že ten efekt, aby děti jedly zdravěji a stravovaly se lépe, to stejně nebude mít. Mělo by se začít u rodiny a výchovy," dodala ředitelka školy.