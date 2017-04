Po Velikonocích dorazí do škol budoucí prvňáčci

Třinec, Frýdek-Místek - V mnohem pozdějším termínu, než bývalo zvykem, proběhnou v největších městech regionu zápisy dětí do prvních tříd.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Termín zápisu do čtrnácti základních škol, jejichž zřizovatelem je město Třinec, byl už dříve stanoven na 18. a 19. dubna. „K zápisům by mělo přijít 342 dětí," naznačila včera Vladimíra Kacířová, vedoucí třineckého odboru školství, kultury a tělovýchovy. Zdůraznila ale, že se jedná o odhad, který je založen na informacích o počtu dětí ve městě, které by měly být v předškolním věku. Navíc nejsou započítány odklady z loňského roku. V lednu 2016 město očekávalo, že k zápisům přijde více než 400 dětí, protože se jednalo o nejsilnější populační ročník za posledních 12 let. Nakonec přišlo „jen" 380 dětí, zaznamenáno bylo třiadvacet odkladů.

Před osmi lety se v hutnickém městě mluvilo o tom, že se rodí velmi málo dětí. Pro zajímavost: ve školním roce 2009/2010 nastoupilo do základních škol v Třinci jen 283 prvňáků, vůbec nejméně v novodobé historii, v dalších letech to pak bylo obvykle 300 až 350 žáků prvních tříd. Podle Vladimíry Kacířové se očekává, že letos a v dalších dvou letech budou počty prvňáků solidní, poté zřejmě dojde k poklesu.

Zápis prvňáčků do základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek se uskuteční ještě později, a to v pondělí 24. a v úterý 25. dubna. „Základní školy Chlebovice a Skalice využijí k zápisu pouze jeden den. V Chlebovicích budou zapisovat prvňáčky v pondělí a ve Skalici v úterý," shrnula Jana Matějíková z tiskového oddělení magistrátu.

Ve Frýdku-Místku chodí k zápisům až 700 předškoláků. K zápisu jdou děti narozené od září 2010 do konce srpna 2011.