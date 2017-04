Podchod v Místku se obléká do nových barev

Ponuré zdi frýdecko-místeckých podchodů začínají rozzařovat tematické malby pouličních umělců, takzvaných street artistů.

V Místku chytá podchod nové barvy. Bezbariérová rampa je již kompletně pomalovaná a dělá radost kolemjdoucím. Foto: Deník/Karel Dostál

V rámci 750. výročí založení města se ke slovu dostává akce United Colours, která je po městech severní Moravy pořádána už od roku 2008, přičemž do Frýdku-Místku setkání zavítalo po třech letech.

„Další šedivá místa našeho města dostanou nový nátěr. Frýdek-Místek během letošního roku přivítá při několika příležitostech uznávané umělce street art a graffity, kteří svými malbami ozdobí vybrané městské zdi," uvedl Jakub Tichý, ředitel pořadatelské organizace Kultura FM s tím, že akce se bude konat po celý rok ve čtyřech setkáních.

Zahalování Frýdku-Místku do nových barev započali pouliční umělci z Čech, Slovenska a Polska toto pondělí. Podchod pod Hlavní ulicí v Místku se stal prvním letošním stanovištěm, kde mohou kolem-jdoucí obdivovat nová výtvarná díla s tématy regionálních pověstí. „Malby se mi velice líbí, na rozdíl tedy od Křížového podchodu, kde mi přijdou příliš temné," srovnala malby ve dvou podchodech sedmdesátiletá důchodkyně z Frýdku-Místku. Umělci by měli svá díla dokončit do neděle.

Karel Dostál