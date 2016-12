Poděkování patřilo desítkám dobrovolníků

Třinec - Několik desítek dobrovolníků z organizace ADRA se sešlo v Domově Sosna.

V Domově Sosna se sešlo několik desítek dobrovolníků z organizace ADRA, kteří působí na Třinecku. Foto: MěÚ Třinec

Na slavnostním odpoledni jim zástupci vedení města Třince, Dobrovolnického centra ADRA z Frýdku-Místku a Sociálních služeb města Třince poděkovali za čas, který nezištně věnují lidem ze zařízení sociálních služeb na Třinecku. „Program slavnostního odpoledne zpestřilo hudební vystoupení a recitace básní jednoho z dobrovolníků, pana Josefa Čecha. Všichni přítomní si také s chutí společně zazpívali koledy," popsala mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová.

Dobrovolníci z organizace ADRA nyní působí v Domovech Sosna a Nýdek, v Charitě Třinec, v Senior domu Pohoda či v Bunkru. Aktuálně v Třinci působí více než 40 dobrovolníků. „V pobytových zařízeních sociálních služeb docházejí dobrovolníci za seniory přímo do zařízení a stávají se jejich společníky. Se seniory si čtou knihy, povídají či chodí na procházky. Dobrovolníci v organizaci Bunkr organizačně a asistenčně vypomáhají s provozem hudební zkušebny Bunkryt. Dobrovolníci v Charitě Třinec dochází společně s osobními asistentkami do domácností uživatelů, kde s nimi tráví volný čas," dodala mluvčí. Nově dobrovolníci docházejí v rámci programu „Dobrovolníci v domácnostech" za seniory přímo do jejich domovů, kde společně tráví volný čas, jdou na procházku či doprovázejí seniory na nákup.