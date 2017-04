Policisté budou měřit rychlost. Podívejte se, kde natrefíte na hlídky

Středa na tuzemských silnicích bude ve znamení měření rychlosti. Policisté spustí první ročník akce Speed maraton. Kontroly budou i na desítkách míst v regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Na základě policejní výzvy lidé v únoru na mapě Speed marathonu označili více než sedmdesáti sedmi tisíci hlasy přes deset tisíc míst po celé republice, která považují za riziková a problematická. Policisté označená místa a lokality vyhodnotili a na základě předem určených kritérií, jako je četnost hlasů, konkrétní dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, množství dopravních nehod nebo frekvence provozu, vybrali 1 047 míst, kde se bude ve středu měřit rychlost.

Stovky policistů ve všech krajích po celé republice budou dohlížet na dodržování nejvyšší povolené rychlosti od časných ranních hodin. „Cílem této preventivní akce je především přimět občany dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé kolize, ale i tragické dopravní nehody,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

O Velikonocích spáchali řidiči v kraji stovky přestupků

Po velikonočních svátcích jdou o další velkou policejní akci na silnicích. Ani předem avizované zvýšení kontrol na našich silnicích neodradilo v našem kraji čtyřiadvacet řidičů, kteří zasedli za volant pod vlivem alkoholu, tři z nich řídili s hodnotou přesahující jedno promile alkoholu v dechu.

„Oproti předchozím létům však vzrostl počet řidičů, kteří řídili pod vlivem návykových látek. Těchto naši policisté odhalili třináct, zatímco v roce 2016 „pouze“ tři,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Sikorová. Nejčastěji páchaným přestupkem bylo tradičně nedodržení předepsané rychlosti, dále pak nevyhovující technický stav vozidla a nepoužití bezpečnostních pásů či zádržného systému.

Celkově policisté odhalili o Velikonocích během dopravně bezpečnostní akce 785 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši téměř 380 tisíc korun. „V průběhu velikonočních svátků došlo v našem kraji k 157 dopravním nehodám, při kterých přišla o život jedna osoba, tři byly při nehodách zraněny těžce a dvaatřicet lehce, hmotná škoda se vyšplhala k sedmi milionům korun,“ doplnila Lenka Sikorová.

K vážné nehodě, ve které hrál roli alkohol, došlo v pátek po osmé hodině večer ve Staříči. Jednadvacetiletý řidič sjel s autem do silničního příkopu, kde narazil do betonové propustě. Ve vozidle s mužem, kterému byla naměřena hodnota 2,48 promile alkoholu v dechu, cestovala také stejně stará a o pět let starší dívka. Způsobená zranění si vyžádala transport všech tří lidí do nemocnice.

KDE SE BUDE MĚŘIT RYCHLOST?

Frýdecko-MísteckoFrýdek-Místek, sil. I/48, ul. Hlavní

Frýdek-Místek, sil. I/56, ul. Frýdlantská

Frýdek-Místek, sil. II/648, ul. Slezská

Frýdek-Místek, sil. II/473, ul. Bruzovská

Paskov, sil. III/48411, ul. U dálnice + D56

Sviadnov, sil. III/48411, ul. Ostravská

Sedliště, sil. II/473+ sil. III/4731

Palkovice, sil. III/4848 + sil. III/4849

Frýdlant nad Ostravicí - Lubno, sil. III/48414

Baška - Kunčičky u Bašky, sil. I/56

Čeladná, sil. II/483 Dobrá, sil. II/648

Kunčice pod Ondřejníkem, sil. II/483

Řepiště, sil. II/477, ul. Vinohradská x ul. Zemědělská

Ostravice, sil. I/56

Lučina, sil. III/4737

TřineckoTřinec , ul. Jablunkovská, II/468, u veteriny

Třinec - Horní Lištná č.p 156, II/476

Třinec -Karpentná u ZD, III/01142

Bystřice, III/01142, U Lisztvana Návsí, nádraží ČD, II/474

Jablunkov, II/474, kruhový objezd - Městská lomná

Dolní Lomná, III/01151, centrum

OÚ Mosty u Jablunkova č.p 793, II/474

Nýdek, III/01146, Nýdečanka

Ropice, I/II OÚ č.p 142

Třanovice, II/648, ZŠ

Vendryně, U Kříže, III/4682

Bukovec, Kempaland, III/01149

Hnojník, I/68 Optimont

Dolní Tošanovice, II/648

Hrádek. II/474 ZŠ