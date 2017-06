Polyfunkční dům čeká důležitá rekonstrukce

Magistrát města Frýdku-Místku se rozhodl, že na ulici Malý Koloredov zrekonstruuje obrovský polyfunkční dům, který ve svých útrobách nabízí 130 bytů a několik nebytových prostorů. Za cíl si magistrát vytyčil hlavně úsporu energie a zvýšení komfortu nájemníků domu.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Stavební práce budou zahájeny již začátkem července a budou zahrnovat nejen výměnu dveří a oken, zateplení fasády a střechy, ale také opravu balkonového zábradlí. Zajímavostí této investiční akce bude demontáž stávající a montáž nové střechy prostřednictvím jeřábu. V rámci stavebních úprav pod taktovkou města se tak stane vůbec poprvé. Vzhledem k výšce objektu totiž nelze použít běžně užívané shozové potrubí,“ přiblížil náměstek primátora Jiří Kajzar.

„Předpokládané náklady na zateplení domu byly podle projektu vyčísleny na téměř 47 milionů korun. Vysoutěžit se ale povedlo cenu o 18 milionů nižší, tedy 28 750 000 korun. Město by mělo na tuto akci získat také evropské dotace ve výši přesahující 8 milionů korun,“ doplnil primátor Michal Pobucký.

Menší rekonstrukce a změny byly realizovány již v minulém roce, protože si nájemníci bytů stěžovali na pouhý jeden vchod, kterým se do polyfunkčního domu dalo dostat. Byl totiž využíván i hosty billiard baru, a ti, kteří chtěli mít klid, ho neměli, jelikož se do domu dostal prakticky každý. Dokonce někdy nezvaní hosté přespávali v zákoutí a dělali tam nepořádek. „Město tedy s cílem zvýšení bezpečnosti místních nájemníků a zabezpečení městského majetku vybudovalo do části s barem samostatný vchod a na vchod do domu instalovalo zvonkové tablo tak, aby nájemníci mohli sami rozhodnout o tom, koho do domu vpustí,“ osvětlila loňské opravy mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.