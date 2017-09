Polyfunkční dům Malý Koloredov zahalilo lešení

Na polyfunkčním domě, který nabízí 130 bytů a několik nebytových prostor, se pilně pracuje.

O rekonstrukci polyfunkčního domu v místecké ulici Malý Koloredov rozhodlo zastupitelstvo již v červnu a jak bylo řečeno, tak se také děje. Budova, která nabízí 130 bytů a několik nebytových prostor, již byla zahalena lešením a venkovní rekonstrukce je tak v plném proudu.

„Stavební práce byly zahájeny začátkem července a měly by být ukončeny do konce roku a zahrnují nejen výměnu dveří a oken, zateplení fasády a střechy, ale také výměnu balkonového zábradlí. Jedná se o revitalizaci pláště již čtvrtého městského výškového domu v tomto volebním období. V plánu jsou ještě letos další dva. V minulých obdobích se zateplování městských bytových domů téměř neprovádělo. Doháníme, co se v minulosti zanedbalo. Revitalizace výškových domů patří k složitějším stavebním realizacím vzhledem k pracem ve výškách. Úspora energií je celosvětový trend s ohledem na životní prostředí, proto se snažíme využít všechny dostupné dotace na revitalizaci městského majetku,“ přiblížil náměstek primátora Jiří Kajzar.

Předpokládalo se, že budova budova stát 45 milionů korun, nakonec se ale dokázalo vysoutežit částku o osmnáct a půl milionu nižší. Městu se také podařilo dosáhnout na dotace, které zajistí třináct milionů korun.

Menší rekonstrukce a změny byly realizovány již v minulém roce, protože si nájemníci bytů stěžovali na pouhý jeden vchod, kterým se do polyfunkčního domu dalo dostat. Byl totiž využíván i hosty billiard baru, a ti, kteří chtěli mít klid, ho neměli, jelikož se do domu dostal prakticky každý. Dokonce někdy nezvaní hosté přespávali v zákoutí a dělali tam nepořádek. „Město tedy s cílem zvýšení bezpečnosti místních nájemníků a zabezpečení městského majetku vybudovalo do části s barem samostatný vchod a na vchod do domu instalovalo zvonkové tablo tak, aby nájemníci mohli sami rozhodnout o tom, koho do domu vpustí,“ osvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.