Poradna pro oběti trestných činů ve Frýdku-Místku opět funguje

Občané Frýdku-Místku mohou opět plně využít Poradny pro oběti trestných činů, která funguje v rámci Probační a mediační služby.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Pokud jste se stali obětí trestného činu a nevíte si rady, jak v této situaci postupovat nebo na koho se obrátit, tak ve Frýdku-Místku naleznou občané odpověď. V rámci Probační a mediační služby opět funguje Poradna pro oběti trestných činů.

„Obětem vysvětlíme, jaká jsou jejich práva, jak podat trestní oznámení, co obnáší trestní řízení, či jakým způsobem se mohou domoci náhrady škody. Pomoc se však nezaměřuje jen na právní oblast, neboť trestný čin poznamená často i psychiku člověka, proto poradna nabízí klientům pomoc i s vyrovnáváním se s následky trestného činu na jejich život,“ stojí na městském webu. Služba je poskytována zcela anonymně a zdarma v prostorách Probační a mediační služby Frýdek-Místek na ulici Politických obětí 128. Poradna je pro zájemce otevřena v úterý od 8 do 11 hodin a ve středu od 15 do 18 hodin. Lze také volat mimo poradenské hodiny na telefonní číslo 727 873114 nebo napsat email na adresu stefanikova.pms@gmail.com. Poradna pro oběti je zřízena v rámci projektu „Proč zrovna Já? II“, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.