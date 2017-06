Postaví město kvůli obchvatu mosty?

Plánovaný obchvat Frýdku-Místku by mohl částečně odříznout město od rekreační lokality u Olešné.

Protestní blokáda silnice. Foto: Deník/Lukáš Morys

Mosty nad silničním obchvatem v ulicích Nad Přehradou a K Olešné sice původně tvořily součást celého projektu, který má na starosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kvůli šetření ale byly v roce 2010 vyškrtnuty.

Podle města jsou přitom nezbytné. Jednání s ŘSD, aby zařadilo mosty zpátky do projektu, zkrachovala. Městští zastupitelé tak v pondělí schválili, aby si magistrát vzal realizaci dvou mimoúrovňových křížení místních komunikací na svá bedra. Byť zatím není jasné, z jakých peněz by se stavělo. „Je určitá možnost, že si sáhneme na peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ podotkl náměstek primátora Karel Deutscher.

Náklady se celkově odhadují na téměř 80 milionů korun. V případě dražšího ze zamýšlených mimoúrovňových křížení by šlo o náhradu za propojení stávající místní komunikace v ulici Nad Přehradou s ulicí 17. listopadu. Současnou cestu totiž „rozsekne“ nový obchvat.



Pokud by stavební objekty nevyrostly, došlo by ke zrušení dvou ze čtyř stávajících přístupů do lokality Olešná ze směru od města, které jsou vhodnější z hlediska vedení rekreační dopravy. Všichni, kteří tyto stávající trasy z města do lokality Olešná a naopak využívají, by museli využívat zbývající dvě trasy, a to po Příborské a Palkovické ulici, kde bude zachován běžný silniční provoz.

Jenže trasa by se tím protáhla. Zůstane sice společná stezka pro chodce a cyklisty, která vede z Kvapilovy ulice k hrázi přehrady, ta ale nemůže podle magistrátu nahradit dva zrušené přístupy z města do rekreační lokality Olešná. Nachází se tam sice pouze zhruba sedmdesát nemovitostí, v dané oblasti se navíc dle platného územního plánu s bytovou výstavbou nepočítá, přesto jsou přístupové komunikace kvůli rekreantům vytížené.

„I když na to seženeme peníze, ještě není vůbec jasné, zda se to povede realizovat. Jednání s ŘSD jsou velice obtížná," řekl náměstek primátora Jiří Kajzar. Magistrát například musí aktualizovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

Je navíc potřeba, aby oba mosty vyrostly zároveň s budováním samotného obchvatu, který se má začít stavět snad na podzim. Může se tak stát, že by jedna firma stavěla obchvat, zatímco druhá by měla na starosti mimoúrovňové křížení místních komunikací, což s sebou nese komplikace. Pondělní souhlas frýdecko-místeckých zastupitelů tak je zejména vstupním záchytným bodem pro další jednání města s dotčenými institucemi.