Postavičky Igráčka zaplnily výstavní síň muzea v Třinci

Velkou výstavní síň Muzea Třineckých železáren a města Třince zaplnily postavičky Igráčků. Hračky, která provází české děti už čtyři desetiletí, a kterou lze najít v pestré škále rolí.

Výstava bude pro veřejnost přístupná od neděle, potrvá dva měsíce. Foto: Muzeum Třineckých železáren a města Třince

I třinecká výstava Igráčků jich nabídne hned několik desítek. Mezi figurkami policistů, hasičů, lékárníků a dokonce Party hic najdou návštěvníci i originální ručně malované originály třineckých hokejistů Zbyňka Irgla a Šimona Hrubce.

„Hravou výstavu jsme nazvali Fenomén Igráček a návštěvníky zavede do historie, současnosti, ale trochu i do budoucnosti legendární plastové figurky, která provází naše děti už od roku 1976. Tehdy byla stvořena první postavička v profesi zedníka," uvedla vedoucí muzea Eva Zamarská.

Výstavu uspořádala ve spolupráci s výrobcem Efko karton a Technickým muzeem v Brně. „Děti Igráček baví už 41 let a pořád se prodává. Výstava v Třinci je už 55. za těch šest let, co s ní putujeme. Unikátní je v tom, že jde o pravý český výrobek, s nímž si hrají jak holky, tak kluci," říká Zdeněk Rauš z oddělení produkce výstav a provozu technických památek Technického muzea v Brně.

Instalace výstavy, kde pozorný návštěvník může vypozorovat i řadu probíhajících příběhů, mu trvala tři dny. Prozradil, že autorem dvou originálních ručně malovaných Igráčků v podobě třineckých hokejistů je Miroslav Svoboda z Mikulova.

K vidění tu jsou první návrhy a původní sady, výrobní formy, jednotlivé díly postaviček, ale i velká maketa města Igráčkov. Se vším si navíc děti mohou hrát. „Připravili jsme dětem hrací koutek, kde si mohou tradiční českou hračku vyzkoušet," dodala Eva Zamarská. Ve velké výstavní síni muzea bude výstava veřejnosti přístupná od neděle, na svou pouť se z Třince do dalších měst vydá 25. června.