Poštovní pobočky budou mít nové provozovatele

Česká pošta se zbavuje dalších poboček v obcích na Frýdecko-Místecku. Od 1. října se změny dotknou Metylovic a Hrádku. Lidé ale o poštu nepřijdou, tamní pobočky budou provozovat smluvní partneři.

V Hrádku se o provoz pošty Partner postará samotná obec. Zákazníci ocení fakt, že otevírací doba pošty se podle vedení obce výrazně zvýší. „Lidé budou mít nejen více možností navštívit poštu Partner, ale sjednotí se pracovní doba, takže člověk nemusí přemýšlet nad tím, že v úterý je to jinak než ve středu,“ poukázal starosta Hrádku Robert Borski na současný stav.

Dosud bývá pošta v Hrádku otevřena každý všední den, a to dopoledne i odpoledne, avšak celkově jen tři a půl hodiny denně. „Pošta sídlí v budově obecního úřadu, vidíme tam řady lidí. Myslím si, že když ji otevřeme na více hodin, řady ubydou,“ podotkl starosta.

Podle něj se obec na projektu pošty Partner finančně podílí, nepůjde ale o částku, která by výrazně zasáhla do obecního rozpočtu. „Obec naší velikostí to zvládne,“ tvrdí Borski s tím, že paní u přepážky, na kterou jsou klienti zvyklí, bude na poště pracovat i nadále.

Převádění poboček na franšízy je v posledních letech trend. Od října bude v tuzemsku 406 pošt Partner, státní podnik díky tomu má ušetřit na ztrátových malých pobočkách. „Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí stranou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl,“ konstatoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Česká pošta platí svým smluvním partnerům měsíčně v průměru 16 tisíc korun včetně DPH. Provozovatel má navíc provize z prodeje a výkonů. To je důvod, proč projekt láká také soukromníky. Pošty Partner tak jsou například v různých obchodech například v Metylovicích bude poštu Partner provozovat firma RST Invest. Nová pošta bude mít delší otevírací dobu, než mívala doposud. Otevřeno bude od pondělí do pátku, a to od 8 do 11 a od 15 do 17 hodin.

V okrese už Česká pošta převedla své pobočky na smluvní partnery také v Dolních Domaslavicích, kde má poštu ve správě obec, nebo v sousedních Soběšovicích či Dobraticích. Tam jsou pobočky umístěny u podnikatelů v prodejnách potravin. Česká pošta bude mít v cílovém stavu zhruba 700 vlastních provozoven a zhruba 2500 pošt Partner. V okrese jich od října bude už deset.