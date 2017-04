Poznat barvy i zavázat botu. Začaly zápisy do prvních tříd

S nástupem dubna se na základních školách roztočil kolotoč zápisů do prvních tříd. Potrvají celý měsíc.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zápisy do prvních tříd základních škol se z důvodu novely školského zákona poprvé letos posunuly až na duben.

Zřejmě prvním místem na Novojičínsku, kde dorazili předškoláci v doprovodu svých rodičů k povinnému zápisu, je Základní škola T. G. Masaryka ve Studénce. Zapsat své dítě tam mohli rodiče už včera odpoledne, kdo to však nestihl, šanci má ještě dnes, a to od 13 hodin. Na zápis se dnes připravují také v Základní škole Sjednocení Studénka. „Ve školním roce 2017/2018 otevíráme podle počtu zapsaných dětí dvě první třídy běžné základní školy v případě zapsání více než třiceti dětí a jednu třídu pro žáky s vadami řeči v případě zapsání šesti až dvanácti žáků do této třídy," uvádí škola v pravidelném měsíčníku města. Rodiče, kteří chtějí přihlásit svého potomka do Základní školy Butovická ve Studénce, musejí si počkat do příštího týdne. Zápis se tam uskuteční ve středu 12. dubna od 13 do 17 hodin.

Ve velkém se bude do prvního ročníku zapisovat také ve čtvrtek 6. dubna. Zda jsou děti zralé zvládnout školní výuku, budou učitelé zjišťovat ve Štramberku v době od 12.30 do 17 hodin, ve všech základních školách v Novém Jičíně od 14 do 18 hodin a také v Kopřivnici a jejích místních částech. „V Kopřivnici se školy kvůli budoucím prvňáčkům otevřou v době od 13 do 18 hodin, v Lubině a Mniší pak od 14 do 17 hodin," přiblížila kopřivnická mluvčí Jana Hromočuková.

ŠKOLSKÉ OBVODY

Přestože mají školy ve městě stanovené takzvané školské obvody, rodiče si mohou vybrat, na kterou školu své dítko zapíší. „Zákonní zástupci mohou zvolit jinou než spádovou školu. Dítě do ní bude přijato v případě, pokud to dovolí kapacita zvolené školy," vysvětlila Eva Kytková z odboru školství, kultury a sportu kopřivnické radnice.

Další vlna zápisů odstartuje ve druhé polovině dubna. Budoucí žáčky uvítají u zápisu ve frenštátských školách ve středu 19. dubna a o dva dny později, v pátek 21. dubna, mohou zapsat své děti také rodiče v Příboře. V posledním dubnovém týdnu přijdou na řadu předškoláci v Bílovci, Odrách a Fulneku. Učitelé obou bíloveckých škol Základní školy Komenského a Základní školy TGM prověří znalosti dětí v úterý 25. dubna od 13 do 17 hodin. Ve stejný den se zápisy uskuteční také v Odrách a o den později, 26. dubna, ještě ve Fulneku.

K zápisu v dubnu vyrazí také předškoláci na Frýdecko-Místecku. Děti ve Frýdku-Místku a Třinci si na zápis do prvních tříd počkají do druhé poloviny dubna. V základních školách zřizovaných frýdecko-místeckým magistrátem se koná v pondělí 24. a úterý 25. dubna školy v místních částech Chlebovice a Skalice využijí k zápisu pouze jeden den, v Chlebovicích budou zapisovat v pondělí a ve Skalici v úterý.

V Třinci budou zápisy na programu 18. a 19. dubna. Zato budoucí prvňáčci ve Frýdlantu nad Ostravicí se půjdou zapsat do jedné ze tří základních škol už zítra odpoledne.