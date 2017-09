Přehrada Olešná je po dvou letech téměř plná vody.

Autem do historického centra? Zatímco místecké náměstí Svobody už dávno neslouží jako parkoviště, ve Frýdku na Zámeckém náměstí je situace jiná. Tamní náměstí takřka po celém obvodu obklopují desítky parkovacích míst, auta stojí také uprostřed okolo kašny. To by se ale mělo změnit.