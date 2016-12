Přišla ledovka a lidé u kina padali. Sůl nezabrala hned

Ostravská firma Vykrut zahradní služby, která od poloviny listopadu zajišťuje zimní údržbu v Třinci, čelí kritice. Vyplynulo to z diskuse městských zastupitelů.

Ledovka. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Poláková - Uvírová

„Minulý týden ve čtvrtek byly chodníky pokryté ledem. Na Terase, v okolí kina Kosmos, ještě v jedenáct hodin dopoledne nikdo ty chodníky neposypal," řekl zastupitel Jan Ferenc s tím, že lidé na ulici padali včetně něj. „Bylo mi řečeno, že je to nová firma na zimní údržbu a že se to zlepší. Mě nezajímá, že je nová podle mě je nenormální, jak funguje," tvrdil Ferenc.

„Ano, jsou nedostatky v údržbě chodníků. Ve čtvrtek to posoleno nebylo. Samozřejmě že to se zhotovitelem řešíme," uvedla šéfka odboru dopravy Miriam Hronovská. Zastupitele pobavila formulací, že „zima začala dříve než podle smlouvy". Ledovky, které podle ní byly už v listopadu, se právě v noci na dnešek měly vrátit. „Takže se snažíme o preventivní posyp," konstatovala Miriam Hronovská.

Majitel firmy Petr Vykrut Deníku řekl, že nemá informace o tom, že by se nějací nespokojení lidé obraceli na dispečink.

Podle něj ale firma přesně plní to, co je v zadání města, přičemž časy zásahů jsou dokonce rychlejší. „Ve čtvrtek to byl standardní zásah. Problém byl v tom, že ledovka se začala tvořit relativně pozdě mezi šestou až osmou hodinou ráno. Stroje vyjely okamžitě, a to v počtu, ve kterém měly, bohužel chvíli trvalo, než sůl zabrala. Neporušili jsme žádný předpis, zhruba do čtrnácté hodiny byly veškeré chodníky ošetřeny. Pro představu: celkem stroje najely nějakých 130 až 150 kilometrů," uvedl majitel firmy. Petr Vykrut míní, že při zimní údržbě v takovém objemu se najdou místa, kde to může „pokulhávat", ale jako celek to funguje.

Třinecká zastupitelka Anna Bystrzycká řešila na jednání jiný problém podle svých slov už napsala úřadům dopis, v němž popisuje situaci od Růžové ulice ke kruhovému objezdu v Lyžbicích.

V některých místech jsou lampy veřejného osvětlení umístěny tak, že stroj tudy neprojede. „Ty lampy jsou špatně udělané," uvedla s tím, že chodci musí přejít na cestu, kde se brodí vodou. „Zhotovitel byl na zúžení upozorněn, bude tomu věnovat zvýšenou pozornost," reagovala Miriam Hronovská.

Anna Bystrzycká upozornila, že jde o stavbu z poslední doby. Míní, že pokud je osvětlení postaveno podle norem, není něco v pořádku. „Zákon je zákon ale tam se nedá chodit!"