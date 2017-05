Probíhají zápisy do školek

Zápisy dětí do mateřských škol se v příštích dnech uskuteční v několika městech a obcích regionu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Leona Fröhlichová

Například zápis dětí do třineckých školek proběhne ode dneška do čtvrtka, ve Frýdlantu nad Ostravicí půjde rovněž o čtvrtek 11. května. O den dříve mají zápis děti v MŠ Bystřice. Zápis do MŠ Dobrá pak proběhne 16. května.

„Mateřská škola má pro školní rok 2017/2018 41 volných míst. Přednostně budou přijímány děti pětileté a čtyřleté s místem trvalého bydliště v obci Dobrá," informovala školka na webu obce.