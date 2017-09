Propojí se dvě přehradní nádrže tunelem?

Žermanice, Těrlicko – Především dlouhodobé sucho přimělo Povodí Odry k rozhodnutí propojit nádrže Těrlicko a Žermanice, které od sebe dělí zhruba čtyři kilometry. Plán na podzemní přiváděč vody za zhruba 700 milionů korun mají vodohospodáři zatím jen na papíře, podrobný časový harmonogram prací by však měli vypracovat ještě letos a voda by se mezi přehradami mohla začít převádět kolem roku 2030.

Žermanická přehrada v době sucha v roce 2015.Foto: Deník/Libor Běčák

„V letech 2015 a 2016 postihlo povodí Odry nejhorší sucho za poslední roky. Zásobování vodou a především zásobování průmyslu bylo na hranici možností nádrží zapojených do vodohospodářské soustavy,“ vysvětlila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že ani vyhlídka na další roky není nijak příznivá.



„Obvzláště napjatá může být situace na beskydské větvi při zásobování průmyslovou vodou, která je zajišťována zejména prostřednictvím nádrží Olešná a Žermanice,“ dodala Vlčková. Právě proto se vodohospodáři rozhodli mezi přehradami Žermanice a Těrlicko vybudovat čtyřkilometrový podzemní tunel, kterým by v případě potřeby mohl v obou směrech proudit až metr krychlový za sekundu.



„Těrlická přehrada nyní zásobuje provoz OKD, v důsledku útlumu těžby v příštích letech se však očekává také pokles množství odebírané vody z nádrže, která by tak mohla být lépe využitelná v jiných průmyslových provozech. Přehrada Žermanice na řece Lučině totiž poskytuje vodu například ostravské huti ArcelorMittal nebo paskovské celulózce, současně však pomáhá ovlivňovat i průtoky jak na řece Lučině, tak v řece Ostravici,“ popisuje Vlčková. S projektem na propojení nádrží jsou už obeznámeni i zástupci obce. „Je to podzemní stavba, která do ničeho v naší obci nezasahuje, proto s tím nemáme žádný zásadní problém. Jde jen o to, aby se po propojení přehrad dodržely ve vodních dílech dohodnuté hladiny a u nás to nemělo vliv na výraznější kolísání vody,“ říká starosta Těrlicka Martin Polášek.



Například v roce 2015 se oblast potýkala s extrémními suchy. „Došlo tehdy k odstavení vodního lyžování, provoz na přehradě byl celkově utlumený, dostával se do nekvalitních podmínek a turisté k vodě nejezdili,“ doplnil starosta. Podle Povodí Odry by však propojení nádrží mělo podobným situacím pomoci předcházet.



„Průběžným doplňováním by se hladina v suchých měsících tolik nezaklesávala a byla by zde snazší rekreace,“ říká generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.