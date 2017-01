Radnice na Třinecku mají letos velké plány

Letošní rok bude na Třinecku hlavně ve znamení dokončení obchvatu v úseku od Nebor až po Bystřici. Stavbu sice zaplatí stát, související náklady však neminou ani třineckou radnici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Jde hlavně o vodovody, chodníky a přechody pro chodce. V rozpočtu na letošní rok se počítá s částkou čtyři miliony korun na výstavbu chodníků vyvolaných v rámci přeložky silnice I/11. Další peníze, konkrétně pět milionů, jsou vyčleněny na rekonstrukci chodníku v Těšínské a Nádražní ulici. Přeměna zastávkového zálivu v Neborech přesáhne dvoumilionovou cifru. „Celkově se ale na autobusové zálivy a zastávky ve městě počítá s výdaji přes sedm milionů korun," podotkla mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová. A třeba na nasvětlení přechodů pro chodce je vyčleněn milion korun.

Dvacet milionů korun by měla spolknout rekonstrukce budovy č. p. 360 v Neborech na nízkonákladové byty, rozšíření hřbitova v Oldřichovicích má vyjít na pět milionů korun.

V OBCI CHTĚJÍ ŠKOLKU KONTEJNEROVÉHO TYPU

Také v nedaleké Bystřici mají letos velké plány. Jde například o výstavbu objektu dvou tříd mateřské školy pro 48 žáků. Mělo by jít o jednopodlažní stavbu kontejnerového typu na ploše mezi bytovým domem a parkovištěm za PZŠ. Stavba by podle Ivany Bazgierové, která má investice na starosti, měla probíhat od jara do podzimu. Je však podmíněna poskytnutím dotace. Další velkou stavební akcí je oprava budovy kina, počítá se s využitím prostorů v přízemí pro informační a turistické centrum a s využitím půdních prostorů pro muzeum a víceúčelový sál.

„V muzeu by se měla nacházet stálá expozice z oblasti geologie, přírodovědy a kultury. Ve druhé části nového podkrovního prostoru vzniknou prostory pro tematické instalace se souvisejícími videoprojekcemi, přednášky nebo konference," upozornila Ivana Bazgierová s tím, že i tato akce je podmíněna přijetím dotace. V plánu jsou rovněž investice do komunikací. Například by se měl realizovat chodník, včetně veřejného osvětlení, kolem nově vybudované komunikace od domu s pečovatelskou službou na Farské. Ke zlepšení situace s parkováním by mělo vést rozšíření parkovacích ploch naproti pošty. V Mostech u Jablunkova je na investice vyčleněno téměř 29 milionů korun, což činí téměř 38 procent celkových výdajů obce.

Něco přes šest milionů korun má jít na rekonstrukci vodojemů Centrum a Kavulacki, na hřiště v Dolních Mostech je v rozpočtu vyčleněno 2,5 milionu korun. V rozpočtové rezervě je příslib poskytnutí dotace ve výši 1,5 milionu korun pro TJ Sokol na rekonstrukci sportovní haly.

V sousedním Jablunkově bude rozsah letošních investičních akcí záviset i na tom, jestli radnice získá dotace na vytipované projekty. Osm milionů korun je určeno na rekonstrukci interiéru sportovního areálu Spartak. Ve městě navíc pokračují přípravy na vybudování autobusového terminálu a integrovaného výjezdového centra. V rozpočtu se počítá se spolupodílem města v projektech, jako je nadstavba mateřské školy Bezručova, rekonstrukce chodníku okolo Nádražní ulice směrem do Návsí nebo rekonstrukce kláštera a úprava radnice. Záleží na úspěšnosti města v přihlášených výzvách.