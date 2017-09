Regionální kostely přilákaly více než 93 tisíc návštěvníků

První ročník projektu Ostravsko-opavské diecéze pojmenovaný Otevřené chrámy láká v Moravskoslezském kraji devětadvaceti církevními stavbami. Největší počet kostelů si mohou zájemci prohlédnout v oblasti Opavy a také Frýdku-Místku, oba okresy se do projektu zapojily sedmi sakrálními stavbami.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

A že není o návštěvnost na Frýdecko-Místecku nouze, o tom svědčí čísla, která byla zveřejněna Beskydským informačním centrem ve Frýdku-Místku. Prohlídku sedmi památek si od května do srpna nenechalo ujít již více než třiadevadesát tisíc zájemců. „Nejvíce návštěvníků, a to skoro jednatřicet tisíc, si přišlo sakrální památky prohlédnout v srpnu. Nejvyhledávanější byly od května do konce srpna kostely na Hukvaldech, na Prašivé a bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku,“ oznámila ředitelka Beskydského informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.

Pěkného počtu patnácti tisíc návštěv se v srpnu dočkal kostel svatého Maxmiliána v Hukvaldech, který se tak stal vůbec nejnavštěvovanější sakrální stavbou v regionu. Necelými pěti a půl tisícem návštěvníků se chlubí kostel svatého Antonína Paduánského na Prašivé a baziliku Navštívení Panny Marie s kryptou poutníků z 18. století vidělo přes tři tisíce osob. Barokní chrám se celkově těší mezi veřejností obrovskému zájmu.

Vysoké renomé má mezi lidmi i kostel svatého Jana a Pavla v Místku. „Kostel má bohatou rokokovou výzdobu, obsahuje mnoho cenných uměleckých děl. Průvodce je tu přítomen šest dní v týdnu, kdy je kostel otevřený pro veřejnost,“ osvětlila vysoký zájem o místecký kostel Konvičná.

Díky Ostravsko-opavské diecézi je spravováno 565 kostelů a kaplí. Z těchto církevních staveb je 289 zapsáno v seznamech kulturních památek.