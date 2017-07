Řidiče čekají další změny

S počátkem letních prázdnin budou motoristé na cestách potkávat zvýšené množství stavebních čet. Dnes začíná ve Frýdku-Místku oprava mostu přes Hodoňovický náhon v těsné blízkosti hlavního tahu mezi Ostravou a Beskydy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Jde o most u semaforu na pomezí ulic Beskydská a Podpuklí. „Jeho vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Opravy jsou plánovány až do listopadu a vyžádají si částečnou a ve dvou termínech i úplnou uzavírku," upozornila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Až do nedělních 22 hodin bude v místě úplná uzavírka, objízdná trasa bude vedena po Beskydské ulici a silničním průtahu I/48 k přehradě Olešná a Kvapilově ulici. Trasa objížďky pro opačný směr je totožná, zato autobusy budou jezdit po místní komunikaci kolem budovy policie. „Pohyb chodců bude umožněn provizorními lávkami," doplnila mluvčí. Práce by měly trvat až do listopadu, po většinu času bude v místě částečná uzavírka.

Změny čekají řidiče také na Třinecku v souvislosti s končícími pracemi na obchvatu Třince. Ode dneška je obnoven provoz po krajské silnici v Oldřichovicích v lokalitě Závist, konkrétně mezi Trombikovým rybníkem a českou základní školou, kde bude provoz veden po staveništi a novém mostu. Kvůli tomu bude uzavřen příjezd do Oldřichovic z okružní křižovatky na silnici I/11 u čerpací stanice Shell. Od pondělí od 14 hodin bude zprovozněna také místní komunikace vedoucí od silnice I/11 na neborovském kopci směrem ke kravínu. Na nově přeloženém úseku místní komunikace byl vybudován most.

„V obou případech se jedná o průjezdy stavbou a budou i nadále obě komunikace označeny přechodným dopravním značením," upřesnila mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová. Další práce na cestách v regionu se rozeběhly v minulých týdnech a stále pokračují. Jde o opravu mostu nad D56 mezi obcemi Staříč a Sviadnov nebo vylepšení cest v Bystřici a poblíž Chlebovic. Na dopravní omezení se musejí řidiči připravit i kvůli výstavbě chodníků. Tento týden začaly práce na chodníku v Nádražní ulici v Jablunkově, od pondělí se stavbaři pustí do budování chodníku na Bystrém v Janovicích.