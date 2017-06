Rodiče chtějí pro své děti jinou školu

Frýdek-Místek - Škola bez klasického známkování, tradičních školních lavic a bez pětačtyřicetiminutové vyučovací hodiny. Zato však s konceptem výuky, který by měl rozvíjet talent dítěte.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

ScioŠkola, která bortí představy o klasickém školství, by mohla od září fungovat i ve Frýdku-Místku. Stačí už jen souhlas ministerstva školství, jenže ten zatím chybí.

Rodiče dětí, kteří by chtěli své děti dát do ScioŠkoly ve Frýdku-Místku, proto napsali otevřený dopis ministryni Kateřině Valachové. „V náš prospěch hovoří to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dvou letech schválilo již čtyři ScioŠkoly," podotkla Darina Klimparová, členka vedení budoucí ScioŠkoly ve Frýdku-Místku. Dvě jsou v Praze, další v Brně a Olomouci.

„Tři z nich již prošly inspekcí, poslední to čeká v červnu. Takže je to ověřená kvalita a ministerstvo ScioŠkoly zná. Vznik ScioŠkoly ve Frýdku-Místku chtějí od začátku děti a rodiče, kteří v září zavolali do Scia a zařídili vše, aby škola ve Frýdku-Místku mohla vzniknout. Sehnali souhlas města, dostatečný zájem rodičů a dětí, budovu," doplnila Klimparová.

Vedení magistrátu, který zřizuje základní školy ve městě, souhlasné stanovisko potvrzuje. „My jsme vznik ScioŠkoly na svém území podpořili jako určitou alternativu ke vzdělávání klasickému. Souhlas a podporu škole město vyjádřilo prostřednictvím usnesení rady města, která deklarovala svůj souhlas se zřízením této školy," řekl náměstek primátora Pavel Machala.

Krajský úřad pak na základě dopisu, ve kterém město vyjádřilo podporu škole, doporučil v dubnu zápis první ScioŠkoly v kraji do rejstříku škol a školských zařízení. Původně přitom nedoporučil vznik ScioŠkoly kvůli tomu, že nebyla prokázána potřeba takovéto instituce. Ministerští úředníci v lednu i na základě toho rozhodli, že žádost o zřízení školy zamítnou. Argumentovali mimo jiné dostačující kapacitou stávajících škol. „Dle školského zákona není žádný právní nárok na zápis nové školy do školského rejstříku jen z toho důvodu, že v místě není v jiné škole praktikován určitý princip a způsob výuky," stálo v rozhodnutí.

S tím ale příznivci ScioŠkoly nesmířili. Zástupci školy podepsali smlouvu o pronájmu prostor s Gymnáziem a Střední odbornou školou v Cihelní ulici ve Frýdku. Už od 1. září by do ScioŠkoly chtělo nastoupit 60 dětí. Hlásí se zájemci z Frýdku-Místku i okolních obcí, ale také z Frýdlantu nad Ostravicí nebo Čeladné. „Do první třídy byl převis poptávky, museli jsme zájemce losovat," podotkla Darina Klimparová. Další zájemci se přitom počítají ve stovkách. „280 rodičů projevilo zájem o zřízení ScioŠkoly a tito rodiče mají celkem 571 dětí. Ne všichni tito rodiče vyplnili pro své děti předběžnou přihlášku, ale všichni zřízení ScioŠkoly podporují. Někteří mají děti, které ještě nejsou školou povinné a chtějí děti do naší školy přihlásit, až budou školou povinné, někteří mají děti v domácím vzdělávání, ale v případě zřízení ScioŠkoly je tam chtějí přihlásit," dodala.

Co se také píše v dopise ministryni

„Nepovolit založení ScioŠkoly ve Frýdku-Místku je podle našeho názoru nesprávné. Nikomu to neprospívá a řadě lidí to škodí. … ScioŠkoly jsou dobré školy. Navíc fungují zcela v souladu se všemi předpisy. … Všichni vědí, že ScioŠkoly jsou zajímavé a inovativní a že jsou inspirací pro řadu dalších škol, a to i škol veřejných. Je v nich budoucnost. Proč ministerstvo nechce povolit další? Celému vzdělávacímu systému říkáte, že o žádné inovace nestojíte, že Vám i pro svět 4.0 stačí školy 1.0. Nám ne."