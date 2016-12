Rozšíření muzea? Město zatím nemá peníze na opravu kláštera

Muzeum bible v Jablunkově funguje rok. Pokud se podaří sehnat peníze na opravu kláštera, podstatně se rozšíří.

Klášter Alžbětinek v Jablunkově. Ilustrační foto.Foto: Deník/Patrik Rymel

Muzeum bible v Jablunkově před Vánoci slavilo narozeniny, v opravené kapli bývalého kláštera Alžbětinek funguje rok. Za tu dobu jej navštívily stovky lidí, včetně vysoce postavených politiků či církevních představitelů. V plánu je rekonstrukce dalších prostor kláštera, což by umožnilo podstatné rozšíření výstavy. Prostředky se ale zatím městu sehnat nepodařilo.

Exponáty přijížděli po celý rok obdivovat jak lidé z Česka, tak ze zahraničí. „Potvrdilo se, že projekt muzea má v našem regionu své místo. Jsem moc rád, že se otevřely další, mohu říci úžasné možnosti rozšíření projektu i spolupráce s dalšími zajímavými místy a organizacemi v regionu," uvedl ředitel muzea Petr Hamrozi. Jablunkovská expozice je první pobočkou Světového muzea a knihovny bible, otevření dalších má následovat.

Mezi vystavenými kusy nechybí historické vzácnosti ani kuriozity. K vidění jsou třeba žalmy z roku 1540, ale i bible ve vietnamštině napsaná latinkou, nejpřekládanější kniha odolná vodě nebo bible psaná miniaturním písmem k přečtení je potřeba mikroskop. Ředitel muzea vyzdvihuje vystavené kusy, ke kterým se vážou silné lidské příběhy. Ve vitríně leží například bible „ze smetiště". Našla ji tam Romka, jež podle Hamroziho nežila lehký život její manžel byl alkoholik a svou ženu bil. Kniha ale nálezkyni změnila život k lepšímu.

Fungování muzea se ve městě se zhruba pěti a půl tisícem obyvatel projevilo na turismu. „Lidé se v sezoně na muzeum hodně ptali nebo už přicházeli s tím, že tam byli a velmi si návštěvu chválili. Říkali, že expozice je hezká a že se dozvěděli spoustu zajímavých věcí," řekla Zuzana Bazgierová z jablunkovského informačního centra.

Přestože už nyní lidé mohou obdivovat stovky exponátů, v budoucnu má muzeum nabídnout víc.

Umožnit by to měla plánovaná rekonstrukce zbytku kláštera, který není v dobrém stavu problémem je třeba padající omítka nebo vlhké zdi. V cestě tomu ale stojí nedostatek peněz. Podle starosty Jablunkova Jiřího Hamroziho by se rekonstrukce měla dít ve dvou etapách.

V první by nový kabát získalo přízemí, následná etapa zahrnuje opravu druhého patra, střechy nebo třeba podkroví. Celkově by stavební akce měla stát šedesát milionů. Město požádalo o dotaci z česko-polské spolupráce, podle Jiřího Hamroziho ovšem nebylo úspěšné.

„Nicméně budeme hledat další cesty, abychom mohli budovu opravit," ujistil starosta. Naznačil, že jablunkovská žádost o peníze na opravu kláštera skončila jako první mezi neúspěšnými. Pokud by některý z vítězných projektů ustoupil, mohlo by město finance získat. Hamrozi dále uvedl, že pro město má muzeum velký význam, a to nejen proto, že má jít o světový unikát.

„Věříme, že se nám podaří sehnat dostatek finančních prostředků na co nejrychlejší rekonstrukci kláštera. Hledáme také ochotné dobrovolníky," řekl ředitel muzea, podle kterého se návštěvníci mohou těšit na novinky.

„Od nového roku chystáme mimo jiné zajímavé přednášky a besedy," uvedl. Nadšenci, kteří za muzeem stojí, shánějí vhodný pozemek pro další projekt biblický park, který by návštěvníkům z celého světa přiblížil významné biblické události. „Jelikož se ovšem jedná o neziskový projekt, nejsme schopni dosáhnout na pro nás nedostupné finanční nároky některých majitelů. Nicméně na všem se pracuje a věříme, že ve správnou chvíli se objeví i vhodný a cenově dostupný pozemek v regionu," uzavřel Hamrozi.