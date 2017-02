Rozšiřování frýdeckého hřbitova by mohlo začít příští léto

Kapacita centrálního hřbitova ve Frýdku se zaplňuje a začíná být nedostačující. Vedení města na řece Ostravici se již před časem shodlo na nutnosti jej rozšířit. V současné době už nechává zpracovat projektovou dokumentaci, na jejímž základě se rozšíření hřbitova provede.

Ilustrační snímek. Foto: DENÍK/ Regina Hellová

„Evidujeme zvýšený zájem o místa v urnovém háji i o místa pro klasické pohřbívání. Hřbitov bychom chtěli rozšířit zhruba o dva hektary, a to do míst, kde v minulosti stávaly velké skleníky. Přibýt by tak mohlo až tři a půl tisíce hrobových míst," přiblížil záměr primátor Michal Pobucký s tím, že rozšíření hřbitova bude zahrnovat také celkovou rekonstrukci objektu u hlavní silnice, kde budou mimo jiné vybudovány veřejné toalety.

Změn dozná i zeleň, která bude upravena a doplněna o novou výsadbu stromů. Samozřejmostí bude vybudování přístupových komunikací k rozšířené části hřbitova a novinkou bude altán s oboustranným kolumbáriem v půlkruhovém provedení a zónou pro epitafní desky.

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, následovat bude vypracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace. Hotovy by měly být do března příštího roku. Následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Ty by měly být podle našich předpokladů zahájeny nejdříve příští léto," řekl náměstek primátora Jiří Kajzar. Nicméně letos bude město pokračovat v opravách chodníků na ploše současného hřbitova, kde je asfaltový povrch nahrazován zámkovou dlažbou. „Nyní připravujeme již čtvrtou etapu oprav chodníků, která by měla být zahájena v letních měsících. Po jejím dokončení bude mít hřbitov všechny chodníky opravené," upřesnil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Pietní místa a jejich rozšiřování jsou tématem i v Třinci. Přestože v 90. letech minulého století vznikla dvě nová pohřebiště u katolického kostela, město loni začalo zpracovávat projekt na rozšíření největšího centrálního hřbitova na Folwarku, což by podle mluvčí radnice Šárky Szlaurové umožnilo minimálně dalších deset až dvacet let přidělovat zájemcům nová hrobová místa. Na území hutnického města je celkem třináct hřbitovů. Většina menších pohřebišť v příměstských částech svou kapacitou podle mluvčí dostačuje. „Výjimku tvoří hřbitov v Oldřichovicích, kde bude potřeba rozšířit jeho kapacitu vzhledem k rozvíjející se výstavbě rodinných domů, a tedy i nárůstu počtu obyvatel," řekla dříve Šárka Szlaurová. Vedení města rozšíření daného hřbitova, a to včetně potřebného parkoviště a příjezdové komunikace, začalo připravovat rovněž v loňském roce.