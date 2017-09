OBRAZEM: ScioNeŠkola přivítala první žáky

Ministerstvo školství zamítlo žádost o zapsání školy do rejstříku. I přesto se její třídy včera otevřely.

O alternativní vzdělávání dětí je v posledním době velký zájem. Jednou z možností je zapsat dítě do ScioŠkoly. Ve Frýdku-Místku o ni rodiče nepřestali bojovat a dočkali se jejího otevření. Jen s jiným názvem – ScioNeŠkola.

„Frýdecká ScioŠkola souhlas od ministerstva školství zatím nedostala, ale přesto jsme ji otevřeli. Zapálenost rodičů, a to, že v okolí nemají jinou volbu, nás přiměly k hledání jiných variant. Frýdecká škola bude zatím fungovat jako komunitní škola a ponese název ScioNeŠkola,“ vysvětlil zakladatel ScioŠkol Ondřej Šteffl. Další žádost o zapsání školy do rejstříku podají do konce září.

O tuto školu je přitom velký zájem. „Dlouho jsme hledali nějakou alternativu, která by odpovídala našim představám a zároveň byla dostupná našemu domovu. V Ostravě nějaké takové školy jsou, ale tím, že jsme až z Frýdlantu, tak už je to pro nás dost daleko. Jsme hrozně rádi, že se to objevilo v takhle dostupné cestě. Za patnáct minut jsme tady, takže jsme za to moc rádi,“ řekla Daniela Kříž, maminka, která svého syna neváhala do této školy přihlásit.

Do ScioNeŠkoly je přihlášeno 38 žáků. Ještě v pátek volali zájemci, kteří chtěli přihlásit své děti. „Projekt se školou sleduju už dlouho. Tím, že kolem sebe máme lidi, kteří se o to zajímají, nám informace o dění se školou nechyběly. Hned od začátku jsme věděli, že tady děti chceme přihlásit. A neodradily nás ani nekončící komplikace,“ uvedla jedna z maminek.

„Z počátku jsme si říkali, že se tady školu nepovede otevřít. Ale vedení školy a rodiče nás se svým zapálením pro vznik školy ve Frýdku-Místku přesvědčili. Tato škola je vlastně speciální hned v několika ohledech – kompletně ji zařídili rodiče, není v krajském městě, dokonce je v nejmenším městě a jako jediná je ScioneŠkola,“ řekla Adéla Zelenda Kupcová z projektu ScioŠkoly.

Klára Kubiesová