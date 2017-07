Senior taxi jezdí jen na vybraná místa

Obce na Frýdecko-Místecku podporují levné taxíky pro seniory, zároveň ale regulují, kam můžou zákazníci vyrazit.

Senior taxi. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

Dostat se k lékaři nebo na úřad je pro řadu seniorů v regionu snadnější než dříve. Radnice hojně podporují projekt levného taxi. Část nákladů platí zákazník, zbytek doplatí obec, podmínky se různí.

Například v Čeladné plánují změny. Služba má být primárně určena pro seniory k návštěvám lékaře a úřadů či k nákupům ve Frýdlantu nad Ostravicí a v obci. „Zvyšující se počet cest do Frýdku-Místku se stal velkým problémem. Dochází k nepředvídatelným prodlevám a nemohou být uspokojeni lidé, kteří mají návštěvu lékařů či úřadů ve Frýdlantu nad Ostravicí," podotkl starosta Čeladné Pavol Lukša. Od září bude provoz senior taxi omezen pouze pro návštěvy lékařů, úřadů a nákupy s trasou Čeladná Frýdlant nad Ostravicí a zpět.

V nedaleké Ostravici funguje senior taxi něco přes měsíc, avšak v omezeném režimu. Lidé mají možnost využívat dopravu autem jen na území obce, a to za deset korun za jednu cestu.

Za měsíc můžou jet taxíkem s obecním příspěvkem desetkrát. Dopravu mimo území obce si hradí uživatel sám dle tarifu dopravce.

Obyvatelé Frýdlantu nad Ostravicí, kterým už bylo 70 let, případně lidé se zdravotním omezením, můžou jezdit levným taxíkem pro seniory od loňského září. Stačí, když si čtyřiadvacet hodin dopředu cestu objednají, a mohou v době od 6.30 do 15 hodin s taxikářem vyrazit. Zlevněný taxík jezdí ve všední dny, a to na území Frýdlantu nad Ostravicí. Výjimečně může pasažéry zavézt i na specializovaná vyšetření do Frýdku-Místku. Kilometr jízdy vyjde cestující na 7,50 koruny.

Služba senior taxi je k dispozici také v obcích na Třinecku a Jablunkovsku. Funguje například v Hrádku, Bukovci, Jablunkově, Milíkově, Písečné, Písku, Návsí a ve Vendryni. V Bukovci od března vycházejí lidem vstříc i díky tomu, že senior taxi můžou využívat lidé už nad 60 let. Půlku částky za taxi platí zákazník, druhou polovinu nákladů pokrývá obecní úřad. Obec podporuje i baby taxi, služba je určena dětem do 6 let věku s trvalým pobytem na území Bukovce, a to pouze za doprovodu dospělé osoby.

Senior Taxi na Třinecku vesměs jezdí jen na předem určená stanoviště, mezi které se řadí zejména zdravotnická zařízení v regionu.