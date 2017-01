Senioři budou mít šanci zapojit se do činnosti městské policie

Frýdek-Místek - Zapojit seniory do činnosti městské policie, to je myšlenka, která zazněla na posledním setkání Rady seniorů.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Město tak může vyřešit personální problémy městské policie, která se potýká s neustálým nedostatkem strážníků. Ti často odcházejí „za lepším" k republikové policii nebo třeba k hasičům.

„Strážníky nabíráme, vyškolíme a oni nám pak utečou jinam. Máme jich proto stále málo, a tak hledáme jinde. Napadlo nás, že spousta starších lidí chce být i v pokročilém věku aktivní a prospěšná, a proto by mohli pro městskou policii vykonávat určité činnosti, za což by měli i nějakou tu korunu navíc," shrnul frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký.

Podle ředitele městské policie Milana Sněhoty přichází v úvahu výpomoc seniorů na přechodech pro chodce u škol, které dnes nelze všechny kapacitně pokrýt, dále ostraha objektů, hlídání parkovišť, pomoc při městských akcích a podobně. „Vznikla by jakási strážní služba, jejíž členové by vykonávali různě náročné činnosti podle schopností a fyzické zdatnosti. V úvahu připadají kmenoví zaměstnanci i kratší úvazky. Důležité je, že klasickým strážníkům by se uvolnily ruce a nohy a mohli bychom je posílat jinam. Plánujeme také využít místní znalosti seniorů z okrajových částí města," vysvětlil Milan Sněhota.

Předseda frýdecko-místecké městské organizace Svazů důchodců Dalibor Kališ nápad vítá. „Myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Čím víc aktivních seniorů, tím lépe. My jsme jenom rádi," řekl Deníku Dalibor Kališ s tím, že ve městě jsou i akční senioři, kteří by mohli mít na starosti konkrétní okrsek, případně by mohli dohlížet na pořádek během velkých akcí. „Samozřejmě po nezbytném školení," naznačil.