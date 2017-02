Městské policii scházejí strážníci, vypomůžou aktivní senioři

Frýdek-Místek, Třinec – Jak vyřešit personální problémy městské policie a zároveň zapojit seniory do aktivního života?

Ilustrační snímek.Foto: Deník/ Z. Traxler

Na posledním setkání frýdecko-místecké Rady seniorů zazněla myšlenka, která skýtá řešení – důchodci se mají připojit ke strážníkům. Město se potýká s jejich neustálým nedostatkem, často po vyškolení odcházejí k republikové policii nebo hasičům.

„Napadlo nás, že spousta starších lidí chce být i v pokročilém věku aktivní a prospěšná, a proto by mohli pro městskou policii vykonávat určité činnosti, za což by měli i nějakou tu korunu navíc,“ shrnul primátor Michal Pobucký.

Podle ředitele městské policie Milana Sněhoty by senioři mohli vypomáhat u přechodů pro chodce poblíž škol, které dnes nelze všechny kapacitně pokrýt, dále s ostrahou objektů, hlídáním parkovišť nebo při městských akcích a podobně.

„Vznikla by jakási strážní služba, jejíž členové by vykonávali různě náročné činnosti podle schopností a fyzické zdatnosti, jak na plný pracovní poměr, tak i na zkrácené úvazky. Důležité je, že stávající městští policisté by se mohli věnovat závažnějším případům. Plánujeme také využít místní znalosti seniorů z okrajových částí města,“ vysvětlil Sněhota. Předseda frýdecko-místecké městské organizace Svazu důchodců Dalibor Kališ nápad vítá. „Myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Čím víc aktivních seniorů, tím lépe. My jsme jenom rádi,“ řekl.



V Třinci problém nedostatku strážníků řešit nemusí, tabulkové počty jsou podle ředitele třinecké městské policie Josefa Kužmy naplněny. „Já osobně bych ale uvítal, kdyby strážníků bylo více,“ dodal.